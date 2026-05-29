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Cronaca / Hinterland Venerdì 29 Maggio 2026

Blitz dei carabinieri tra Scanzorosciate e Seriate: tre denunce

L’OPERAZIONE. Carabinieri nelle aree boschive tra Scanzorosciate e comuni limitrofi: tre cittadini irregolari denunciati ed espulsi.

Lettura 1 min.
Blitz dei carabinieri tra Scanzorosciate e Seriate: tre denunce

Scanzorosciate

Controlli straordinari dei carabinieri nelle aree boschive della Bergamasca contro spaccio, occupazioni abusive e immigrazione irregolare. Nelle prime ore di mercoledì 27 maggio i militari di Bergamo, coordinati dalla Tenenza di Seriate, sono intervenuti con il supporto del Gruppo Carabinieri Forestale di Bergamo, dell’unità cinofila di Orio al Serio e della Polizia locale.

Controlli nelle aree boschive di Scanzorosciate

Blitz dei carabinieri tra Scanzorosciate e Seriate: tre denunce

L’operazione ha interessato alcune zone già oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini, in particolare aree boschive nel territorio di Scanzorosciate e nei comuni limitrofi, ritenute sensibili per possibili attività di spaccio.

Durante il servizio, i carabinieri hanno trovato due cittadini marocchini all’interno di un immobile temporaneamente disabitato a Scanzorosciate, utilizzato come ricovero di fortuna. L’edificio era già monitorato dalle forze dell’ordine anche in seguito ad alcune segnalazioni. I due sono stati denunciati alla Procura per occupazione abusiva di immobile e segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti.

Fuga all’alt dei carabinieri: denunciato

Nel corso dei controlli nelle aree boschive limitrofe, i militari hanno intercettato un terzo cittadino marocchino a bordo di un’auto già nota alle forze di polizia per precedenti attività investigative. L’uomo, invece di fermarsi all’alt, si è dato alla fuga.

Blitz dei carabinieri tra Scanzorosciate e Seriate: tre denunce

La corsa è terminata poco dopo, quando il veicolo è rimasto bloccato in un fossato irriguo. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per la violazione del Codice della Strada relativa alla sottrazione volontaria all’alt delle forze di polizia.

Espulsione per tre cittadini irregolari

Al termine delle procedure di identificazione, i tre cittadini, risultati irregolari sul territorio nazionale, sono stati accompagnati all’Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo. Per tutti è stato adottato il provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato.

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