Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Hinterland Martedì 15 Settembre 2026

C’è lo Sbarazzo in 7 Comuni della Bergamasca: una settimana di occasioni

L’INIZIATIVA. In 50 negozi del distretto del commercio a Orio, Azzano, Comun Nuovo, Levate, Grassobbio, Zanica e Stezzano.

Lettura 1 min.
C’è lo Sbarazzo in 7 Comuni della Bergamasca: una settimana di occasioni
La locandina dell’iniziativa

Una settimana di occasioni nei negozi di sette Comuni, prima della festa finale in piazza. È «Lo Sbarazzo Bgud», iniziativa promossa dal Distretto del commercio Bgud, che fino al 20 settembre coinvolgerà Azzano San Paolo, Comun Nuovo, Grassobbio, Levate, Orio al Serio, Stezzano e Zanica.

Fino a domenica sono oltre 50 i negozi aderenti, con promozioni e occasioni pensate per l’evento. L’iniziativa punta così a portare clienti nelle attività di vicinato e, nello stesso tempo, a rafforzare la collaborazione tra i commercianti dei sette Comuni. A caratterizzare la settimana sarà anche un filo conduttore ispirato all’avventura, con adesivi della «Sirenetta» a segnalare le occasioni e un pappagallo «viaggiatore» destinato a passare da un negozio all’altro e da un Comune all’altro.

Il momento conclusivo è in programma domenica 20 settembre, dalle 9.30 alle 19, nel piazzale della Meridiana ad Azzano San Paolo, dove 25 esercenti dei sette Comuni saranno presenti con i loro stand per un mercato collettivo all’aperto, accompagnato da musica, spettacoli e attività per le famiglie.

Il programma

«Vogliamo creare una rete attiva tra commercianti e territorio, dimostrando che lavorare in squadra premia»

Il programma prevede alle 10 e alle 14 la musica itinerante della Caravan Orkester Brass Band, alle 15.30 lo spettacolo di burattini dell’associazione «Ol Giopì de Sanga», alle 16.30 la premiazione dei vincitori della «Caccia all’affare» e alle 17.30 «La Pianista Imprevista», spettacolo comico-musicale di teatro di strada. Durante la giornata ci saranno anche trampolieri, artisti di strada, truccabimbi, sculture di palloncini e laboratori Lego. Prevista inoltre un’area food con prodotti tipici e food truck.

«Questa è la prima edizione dello Sbarazzo nel Distretto Bgud e vuole sostenere il commercio locale, offrire occasioni di shopping e dare visibilità ai negozi di vicinato – spiega Emiliano Amadei, presidente del Distretto Bgud -. Vogliamo creare una rete attiva tra commercianti e territorio, dimostrando che lavorare in squadra premia».

Per Luca Schiavi, assessore al Commercio di Azzano San Paolo, «solo attraverso la collaborazione tra commercianti, territorio e Comuni si può sostenere concretamente il commercio locale e i negozi che ancora animano i nostri paesi. Ci auguriamo - dice - che questa prima edizione possa essere ripetuta negli anni, anche in modo itinerante nei diversi Comuni». Informazionisul sito distrettobgud.it e sui canali social.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Azzano San Paolo
Comun Nuovo
Grassobbio
Levate
Stezzano
Zanica
Macroeconomia
Beni Consumo
Informazione d'impresa
Economia, affari e finanza
emiliano amadei
Luca Schiavi
Ol Giopì de Sanga
Distretto del commercio Bgud