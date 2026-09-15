C’è lo Sbarazzo in 7 Comuni della Bergamasca: una settimana di occasioni

Una settimana di occasioni nei negozi di sette Comuni, prima della festa finale in piazza. È «Lo Sbarazzo Bgud», iniziativa promossa dal Distretto del commercio Bgud, che fino al 20 settembre coinvolgerà Azzano San Paolo, Comun Nuovo, Grassobbio, Levate, Orio al Serio, Stezzano e Zanica.

Fino a domenica sono oltre 50 i negozi aderenti, con promozioni e occasioni pensate per l’evento. L’iniziativa punta così a portare clienti nelle attività di vicinato e, nello stesso tempo, a rafforzare la collaborazione tra i commercianti dei sette Comuni. A caratterizzare la settimana sarà anche un filo conduttore ispirato all’avventura, con adesivi della «Sirenetta» a segnalare le occasioni e un pappagallo «viaggiatore» destinato a passare da un negozio all’altro e da un Comune all’altro.

Il momento conclusivo è in programma domenica 20 settembre, dalle 9.30 alle 19, nel piazzale della Meridiana ad Azzano San Paolo, dove 25 esercenti dei sette Comuni saranno presenti con i loro stand per un mercato collettivo all’aperto, accompagnato da musica, spettacoli e attività per le famiglie.

Il programma

«Vogliamo creare una rete attiva tra commercianti e territorio, dimostrando che lavorare in squadra premia» Il programma prevede alle 10 e alle 14 la musica itinerante della Caravan Orkester Brass Band, alle 15.30 lo spettacolo di burattini dell’associazione «Ol Giopì de Sanga», alle 16.30 la premiazione dei vincitori della «Caccia all’affare» e alle 17.30 «La Pianista Imprevista», spettacolo comico-musicale di teatro di strada. Durante la giornata ci saranno anche trampolieri, artisti di strada, truccabimbi, sculture di palloncini e laboratori Lego. Prevista inoltre un’area food con prodotti tipici e food truck.

«Questa è la prima edizione dello Sbarazzo nel Distretto Bgud e vuole sostenere il commercio locale, offrire occasioni di shopping e dare visibilità ai negozi di vicinato – spiega Emiliano Amadei, presidente del Distretto Bgud -. Vogliamo creare una rete attiva tra commercianti e territorio, dimostrando che lavorare in squadra premia».