Curno, carabinieri accerchiati e spintonati in un locale

Hanno accerchiato e spintonato i carabinieri intervenuti per un controllo in un locale notturno di via Bergamo. È successo nella notte del 5 settembre, quando i militari della Stazione di Curno sono arrivati dopo una segnalazione per musica ad alto volume.

All’interno c’erano diverse decine di avventori, alcuni intenti a ballare anche sopra i tavoli. Quando i carabinieri hanno chiesto al personale di abbassare il volume e ripristinare le condizioni di sicurezza, alcune persone hanno assunto un atteggiamento ostile, circondando e spintonando i militari. Nonostante la tensione, i carabinieri hanno evitato che la situazione degenerasse e sono riusciti a riportare la calma, fino alla cessazione della musica.

Le irregolarità accertate nel locale

Gli accertamenti successivi hanno rilevato che il locale era privo dell’autorizzazione per lo svolgimento di pubblico spettacolo e che non erano state rispettate le prescrizioni sul contenimento del volume.