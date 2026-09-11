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Cronaca / Hinterland Venerdì 11 Settembre 2026

Curno, carabinieri accerchiati e spintonati in un locale

DURANTE I CONTROLLI. I militari erano intervenuti per la musica ad alto volume. Derisi in un video online. Scoperte irregolarità nel locale: denunciati il titolare e un 32enne.

Lettura meno di un minuto.
Curno, carabinieri accerchiati e spintonati in un locale

Hanno accerchiato e spintonato i carabinieri intervenuti per un controllo in un locale notturno di via Bergamo. È successo nella notte del 5 settembre, quando i militari della Stazione di Curno sono arrivati dopo una segnalazione per musica ad alto volume.

All’interno c’erano diverse decine di avventori, alcuni intenti a ballare anche sopra i tavoli. Quando i carabinieri hanno chiesto al personale di abbassare il volume e ripristinare le condizioni di sicurezza, alcune persone hanno assunto un atteggiamento ostile, circondando e spintonando i militari. Nonostante la tensione, i carabinieri hanno evitato che la situazione degenerasse e sono riusciti a riportare la calma, fino alla cessazione della musica.

Le irregolarità accertate nel locale

Gli accertamenti successivi hanno rilevato che il locale era privo dell’autorizzazione per lo svolgimento di pubblico spettacolo e che non erano state rispettate le prescrizioni sul contenimento del volume.

Sui social è stato inoltre pubblicato un video dell’intervento, poi acquisito dai carabinieri, con immagini alterate e una didascalia dal tono derisorio. Il titolare è stato denunciato per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e sanzionato amministrativamente. Denunciato anche un 32enne di Ponte San Pietro per diffamazione aggravata.

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