Ennesima spaccata nella notte al ristorante Extè di Zanica: via soldi e sigarette

Hanno tagliato le grate di una piccola finestra del bagno del ristorante per fare incetta di sigarette e soldi. È successo a Zanica, al noto ristorante Extè, sulla Provinciale Sp Ex SS 591, meglio conosciuta come Cremasca.

La dinamica del furto

Nella notte di lunedì 21 settembre i ladri sarebbero passati dal retro della struttura, scavalcando le recinzioni e raggiungendo una piccola finestra, dotata di grate anti intrusione, che da sui servizi igienici del locale.

«È un colpo sicuramente studiato a tavolino, portato avanti da persone che conoscevano bene l’interno del ristorante - ha rivelato una dei gestori - hanno staccato i sensori anti intrusione, sapevano benissimo dove si trovavano e come dovevano muoversi all’interno».

Una volta entrati, i ladri, si sono diretti verso la cassa, vicino alla vetrata d’ingresso, rubando i soldi del fondocassa presente e forzando alcuni armadietti in metallo che si trovano a lato di quest’ultima:facendo razzia dei blister di monete presenti all’interno, che vengono utilizzati come resto per i clienti. Ripuliti gli armadietti sono passati alle bionde, svuotando i rack che contengono i pacchetti sfusi a lato del bancone, per passare poi al piccolo magazzino sul retro di quest’ultimo, dove sono state portate via altre stecche di sigarette normalmente stipate.

La finestra da cui sono entrati i ladri nel ristorante Extè

(Foto di Defendini) il retro del locale Extè di Zanica preso di mira dai ladri nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 settembre

(Foto di Defendini)

«Ci hanno fatto un danno enorme - rivela sconsolata il gestore - sia per il materiale rubato e i soldi del fondo cassa sia per i danni alla struttura. Abbiamo però deciso di tenere aperto l’attività, già di prima mattina, non senza disagi ovviamente. Stiamo già ripristinando le grate - aggiunge - gli operai sono già all’opera per rimettere in sicurezza il tutto».

Non si tratta del primo colpo subito dal ristorante, aperto da più di venti anni, con quello della notte di lunedì 21 salgo a 18 I furti subiti negli anni.