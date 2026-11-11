Furto da «collezione»: rubate carte Pokemon per circa 70mila euro
IL MAXIFURTO. Il colpo di notte al negozio «CarteMagic» di Scanzorosciate, in tre hanno agito in 10 minuti. «Sapevano come muoversi e cosa portare via».Lettura 1 min.
Circa 120 chili di merce per un valore stimato intorno ai 70 mila euro. È il bilancio del furto messo a segno nel negozio «CarteMagic» di Scanzorosciate (via Aprile, 21), nella notte tra il 24 e il 25 ottobre, ma la notizia si è appresa solo nelle scorse ore. «Mi è arrivata la chiamata della Fidelitas alle 3.20 - racconta il dipendente Gianluca Zampogna - e sono arrivato poco dopo in negozio, insieme al titolare Nicola Donghi». Sul posto erano già presenti anche i carabinieri di Seriate. I lavoratori hanno trovato la porta forzata.
Le immagini delle telecamere
«Abbiamo visionato le telecamere di video sorveglianza e si vedono quattro persone arrivare davanti al cancello con una piccola automobile bianca: uno rimane a fare da palo nella vettura, mentre gli altri tre scavalcano il cancello, attraversano il parcheggio e forzano la porta d’ingresso con uno scalpello, poi lasciato fuori dal cancello. Una volta entrati, si dirigono nel ripostiglio per rubare i box contenenti le bustine di carte Pokémon e One Piece». Sembrerebbe che si tratti di professionisti, che sapevano già come muoversi e cosa portare via, probabilmente agendo su commissione. «Avevano torce sulla testa e passamontagna – precisa Zampogna – e sono entrati con grossi sacchi edili, nei quali hanno messo velocemente le carte».
I malviventi hanno prelevato carte Pokémon e One Piece anche da uno scaffale e hanno rotto una teca in plexiglass con un arnese simile a un cacciavite, per prendere le carte gradate, le più rare, certificate e di maggior valore. «Una di queste carte – puntualizza Zampogna – può valere anche 6mila euro e ne hanno prese per un valore di circa 40mila».
«Sono passati anche dagli uffici – spiega il dipendente – ma non hanno rubato nulla e non hanno toccato nemmeno la cassa. Hanno lasciato anche le carte singole che teniamo in una sala dedicata, probabilmente perché non sono di One Piece o Pokémon. Sembra sapessero già cosa rubare e dove: la stessa automobile era stata ripresa dalle telecamere anche la sera prima e probabilmente hanno fatto più di un sopralluogo, anche all’interno del negozio».
Il negozio aperto da un anno
Il furto è stato messo a segno in appena dieci minuti. «Uscendo, scavalcando il cancello, hanno fatto cadere alcune carte. Ne hanno raccolte una parte, poi poco dopo sono tornati indietro in auto per prenderne altre, lasciandone comunque qualcuna». Il negozio, aperto da circa un anno, non aveva mai subito furti. «Spero che rendere pubblico quanto accaduto – conclude il titolare Nicola Donghi – possa essere utile ai commercianti della zona per prevenire episodi simili». Il furto è stato denunciato ai carabinieri di Alzano Lombardo.
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