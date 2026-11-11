Furto da «collezione»: rubate carte Pokemon per circa 70mila euro

Circa 120 chili di merce per un valore stimato intorno ai 70 mila euro. È il bilancio del furto messo a segno nel negozio «CarteMagic» di Scanzorosciate (via Aprile, 21), nella notte tra il 24 e il 25 ottobre, ma la notizia si è appresa solo nelle scorse ore. «Mi è arrivata la chiamata della Fidelitas alle 3.20 - racconta il dipendente Gianluca Zampogna - e sono arrivato poco dopo in negozio, insieme al titolare Nicola Donghi». Sul posto erano già presenti anche i carabinieri di Seriate. I lavoratori hanno trovato la porta forzata.

Le immagini delle telecamere

«Abbiamo visionato le telecamere di video sorveglianza e si vedono quattro persone arrivare davanti al cancello con una piccola automobile bianca: uno rimane a fare da palo nella vettura, mentre gli altri tre scavalcano il cancello, attraversano il parcheggio e forzano la porta d’ingresso con uno scalpello, poi lasciato fuori dal cancello. Una volta entrati, si dirigono nel ripostiglio per rubare i box contenenti le bustine di carte Pokémon e One Piece». Sembrerebbe che si tratti di professionisti, che sapevano già come muoversi e cosa portare via, probabilmente agendo su commissione. «Avevano torce sulla testa e passamontagna – precisa Zampogna – e sono entrati con grossi sacchi edili, nei quali hanno messo velocemente le carte».

I malviventi hanno prelevato carte Pokémon e One Piece anche da uno scaffale e hanno rotto una teca in plexiglass con un arnese simile a un cacciavite, per prendere le carte gradate, le più rare, certificate e di maggior valore. «Una di queste carte – puntualizza Zampogna – può valere anche 6mila euro e ne hanno prese per un valore di circa 40mila».

«Sono passati anche dagli uffici – spiega il dipendente – ma non hanno rubato nulla e non hanno toccato nemmeno la cassa. Hanno lasciato anche le carte singole che teniamo in una sala dedicata, probabilmente perché non sono di One Piece o Pokémon. Sembra sapessero già cosa rubare e dove: la stessa automobile era stata ripresa dalle telecamere anche la sera prima e probabilmente hanno fatto più di un sopralluogo, anche all’interno del negozio».

Il negozio aperto da un anno