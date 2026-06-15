In 50mila fanno festa con «Treviva», sul palco Cristina D’Avena e i Nomadi
LA MANIFESTAZIONE. Cinquantamila presenze in due giorni a Treviolo. È il bilancio più che positivo dell’edizione 2026 di «Treviva», l’evento che ogni anno trasforma Treviolo in un grande palcoscenico a cielo aperto.Lettura 1 min.
Treviolo
Una manifestazione che ha saputo richiamare un pubblico diverso e numeroso, dai bambini fino agli adulti, con un programma pensato per soddisfare tutti i gusti e le fasce d’età diverse. I protagonisti assoluti delle due serate sono stati i concerti gratuiti, veri e propri eventi che hanno riempito le piazze di curiosi e appassionati. Sul palco si sono alternati I Nomadi nella serata di ieri, mentre il sabato sul palco è salita Cristina d’Avena, capace di entusiasmare allo stesso tempo sia i più piccoli che i genitori cresciuti con le sue canzoni. La formula ad accesso libero che contraddistingue «Treviva» ha favorito una partecipazione importante, con migliaia di persone che hanno affollato le piazze e i palchi dedicati agli show musicali, che hanno visto salire sul palco molti altri artisti. Accanto alla musica, il festival ha proposto un ricco calendario di iniziative.
Gli stand gastronomici hanno accompagnato l’intera manifestazione, mentre le aree dedicate ai bambini hanno offerto giochi, laboratori e momenti di intrattenimento per le famiglie. Non sono mancate attività culturali, sportive e di aggregazione sociale, che hanno reso «Treviva» un appuntamento capace di coinvolgere l’intera comunità del paese e in generale di tutta la provincia. «C’è grande soddisfazione anche quest’anno per aver dato vita a un appuntamento così atteso e apprezzato - ha detto il sindaco Pasquale Gandolfi - . Un ringraziamento mio e da parte di tutta l’amministrazione va agli sponsor, che finanziano interamente l’organizzazione dell’evento. Un applauso va poi a tutte le persone che, in questi mesi, hanno lavorato sodo e si sono spesi per “Treviva”. Anche quest’anno, come per le altre edizioni, tutti gli utili verranno indirizzati ad iniziative legate alle famiglie bisognose del nostro paese».
Presente a «Treviva» anche l’iniziativa «L’Eco Cafè» grazie alla quale tanti lettori hanno potuto abbonarsi al giornale attorno a un buon caffè.
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