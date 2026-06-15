In 50mila fanno festa con «Treviva», sul palco Cristina D’Avena e i Nomadi

Una manifestazione che ha saputo richiamare un pubblico diverso e numeroso, dai bambini fino agli adulti, con un programma pensato per soddisfare tutti i gusti e le fasce d’età diverse. I protagonisti assoluti delle due serate sono stati i concerti gratuiti, veri e propri eventi che hanno riempito le piazze di curiosi e appassionati. Sul palco si sono alternati I Nomadi nella serata di ieri, mentre il sabato sul palco è salita Cristina d’Avena, capace di entusiasmare allo stesso tempo sia i più piccoli che i genitori cresciuti con le sue canzoni. La formula ad accesso libero che contraddistingue «Treviva» ha favorito una partecipazione importante, con migliaia di persone che hanno affollato le piazze e i palchi dedicati agli show musicali, che hanno visto salire sul palco molti altri artisti. Accanto alla musica, il festival ha proposto un ricco calendario di iniziative.