Incendio in un capannone a Stezzano: brucia materiale plastico

Incendio a Stezzano, in un capannone industriale di via Zanica, nella serata di venerdì 2 ottobre. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 19: secondo le prime ricostruzioni, a bruciare sarebbe stato del materiale plastico. Sul posto i vigili del fuoco e un’ambulanza, ma non risultano feriti o persone intossicate. Presenti anche i carabinieri e la polizia locale, anche per la gestione della viabilità: la strada è stata chiusa al traffico.