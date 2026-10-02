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Cronaca / Hinterland Venerdì 02 Ottobre 2026

Incendio in un capannone a Stezzano: brucia materiale plastico

IL ROGO. In via Zanica. L’allarme scattato intorno alle 19 di venerdì 2 ottobre. Non risultano feriti o intossicati.

Lettura meno di un minuto.
Alessio Malvone
Alessio Malvone
Incendio in un capannone a Stezzano: brucia materiale plastico
Le operazioni di spegnimento dell’incendio a Stezzano da parte dei vigili del fuoco

Stezzano

Incendio a Stezzano, in un capannone industriale di via Zanica, nella serata di venerdì 2 ottobre. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 19: secondo le prime ricostruzioni, a bruciare sarebbe stato del materiale plastico. Sul posto i vigili del fuoco e un’ambulanza, ma non risultano feriti o persone intossicate. Presenti anche i carabinieri e la polizia locale, anche per la gestione della viabilità: la strada è stata chiusa al traffico.

Per accertarsi della situazione si è recato sul luogo dell’incendio anche Simone Tangorra, sindaco di Stezzano: «Sembrerebbe un cortocircuito, ma è ancora presto per avere informazioni precise, lo diranno meglio i tecnici. Non c’era nessuno a lavorare, l’attività aveva appena chiuso».

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