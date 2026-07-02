Inseguimento a Curno, suv finisce contro la portineria della Brembo. Caccia ai fuggitivi

L’inseguimento e la fuga a piedi

Stando a una prima ricostruzione, erano circa le 12,30 quando gli agenti avrebbero notato un automobilista compiere una manovra azzardata e utilizzare il telefono al volante di un Suv scuro. Ma l’uomo, una volta intimatogli l’alt, si sarebbe dato alla fuga per le vie del paese: attimi di paura culminati con il violento impatto contro l’ingresso dello stabilimento. Dopo aver distrutto la recinzione, il conducente è immediatamente scappato a piedi insieme ad un’altra persona a bordo con lui. L’area è stata messa in sicurezza, mentre la polizia locale guidata dal comandante Domenico Lamagna ha allertato le altre forze dell’ordine e stanno proseguendo le verifiche, anche con l’ausilio delle telecamere, per risalire ai fuggitivi. Non è ancora chiaro se l’auto sia oggetto di furto.