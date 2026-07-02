Inseguimento a Curno, suv finisce contro la portineria della Brembo. Caccia ai fuggitivi
IL CASO. L’automobilista, che sembra stesse utilizzando il telefono alla guida, ha ignorato l’alt della polizia locale e si è dato alla fuga per le strade del paese. Dopo lo schianto contro la portineria dello stabilimento Brembo, è scappato a piedi con un’altra persona.Lettura meno di un minuto.
Curno
Rocambolesco inseguimento a Curno, intorno a mezzogiorno di giovedì 2 luglio. Un automobilista, scappando dalla Polizia locale del paese, si è schiantato contro la portineria dello stabilimento Brembo.
L’inseguimento e la fuga a piedi
Stando a una prima ricostruzione, erano circa le 12,30 quando gli agenti avrebbero notato un automobilista compiere una manovra azzardata e utilizzare il telefono al volante di un Suv scuro. Ma l’uomo, una volta intimatogli l’alt, si sarebbe dato alla fuga per le vie del paese: attimi di paura culminati con il violento impatto contro l’ingresso dello stabilimento. Dopo aver distrutto la recinzione, il conducente è immediatamente scappato a piedi insieme ad un’altra persona a bordo con lui. L’area è stata messa in sicurezza, mentre la polizia locale guidata dal comandante Domenico Lamagna ha allertato le altre forze dell’ordine e stanno proseguendo le verifiche, anche con l’ausilio delle telecamere, per risalire ai fuggitivi. Non è ancora chiaro se l’auto sia oggetto di furto.
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