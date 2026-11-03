Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Hinterland Martedì 03 Novembre 2026

Linea T2 Bergamo-Villa d’Almè: al via le prime prove su rotaia - Foto e video

IL CANTIERE. Al via le prove su rotaia della T2 Bergamo-Villa d’Almè: verifiche su tram e impianti in vista dell’avvio del servizio nei primi mesi del 2027.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Linea T2 Bergamo-Villa d’Almè: al via le prime prove su rotaia - Foto e video
Al via le prove su rotaia della T2 Bergamo-Villa d’Almè

Ranica

Sono iniziate martedì mattina 3 novembre all’alba le prime prove su rotaia lungo la nuova Linea T2 Bergamo-Villa d’Almè, che entra così in una nuova fase operativa in vista dell’attivazione del servizio a inizio 2027. Le verifiche tecniche interessano la tratta dalla fermata BG Bronzetti Arena al capolinea di Villa d’Almè e sono finalizzate ad accertare il corretto funzionamento della nuova infrastruttura e dei tram.

Linea T2 Bergamo-Villa d’Almè: al via le prime prove su rotaia - Foto e video
Verifiche su tram e impianti in vista dell’avvio del servizio nei primi mesi del 2027
Linea T2 Bergamo-Villa d’Almè: al via le prime prove su rotaia - Foto e video
Prove su rotaia della T2 Bergamo-Villa d’Almè
Linea T2 Bergamo-Villa d’Almè: al via le prime prove su rotaia - Foto e video
Prove su rotaia della T2 Bergamo-Villa d’Almè

Si verifica il funzionamento del pantografo, della linea aerea di contatto e degli impianti, oltre a individuare eventuali necessità di regolazione

In questa prima fase, i nuovi veicoli percorrono il tracciato a velocità molto ridotta, principalmente trainati, per verificare il funzionamento del pantografo, della linea aerea di contatto e degli impianti, oltre a individuare eventuali necessità di regolazione.

Gli attraversamenti e gli incroci sono gestiti con il supporto di personale tecnico incaricato di assistere la circolazione stradale. Un passaggio tecnico importante che segna l’avvio delle verifiche lungo la linea e ci accompagna verso le successive prove di circolazione e il pre-esercizio, in vista dell’attivazione del servizio prevista nei primi mesi del 2027.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ranica
Spostamenti, Trasporti quotidiani
Tempo libero
Trasporti
Economia, affari e finanza
Teb 2
BG Bronzetti Arena