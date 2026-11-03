Linea T2 Bergamo-Villa d’Almè: al via le prime prove su rotaia - Foto e video
IL CANTIERE. Al via le prove su rotaia della T2 Bergamo-Villa d’Almè: verifiche su tram e impianti in vista dell’avvio del servizio nei primi mesi del 2027.Lettura meno di un minuto.
Ranica
Sono iniziate martedì mattina 3 novembre all’alba le prime prove su rotaia lungo la nuova Linea T2 Bergamo-Villa d’Almè, che entra così in una nuova fase operativa in vista dell’attivazione del servizio a inizio 2027. Le verifiche tecniche interessano la tratta dalla fermata BG Bronzetti Arena al capolinea di Villa d’Almè e sono finalizzate ad accertare il corretto funzionamento della nuova infrastruttura e dei tram.
Si verifica il funzionamento del pantografo, della linea aerea di contatto e degli impianti, oltre a individuare eventuali necessità di regolazione
In questa prima fase, i nuovi veicoli percorrono il tracciato a velocità molto ridotta, principalmente trainati, per verificare il funzionamento del pantografo, della linea aerea di contatto e degli impianti, oltre a individuare eventuali necessità di regolazione.
Gli attraversamenti e gli incroci sono gestiti con il supporto di personale tecnico incaricato di assistere la circolazione stradale. Un passaggio tecnico importante che segna l’avvio delle verifiche lungo la linea e ci accompagna verso le successive prove di circolazione e il pre-esercizio, in vista dell’attivazione del servizio prevista nei primi mesi del 2027.
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