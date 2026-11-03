Linea T2 Bergamo-Villa d’Almè: al via le prime prove su rotaia - Foto e video

Sono iniziate martedì mattina 3 novembre all’alba le prime prove su rotaia lungo la nuova Linea T2 Bergamo-Villa d’Almè, che entra così in una nuova fase operativa in vista dell’attivazione del servizio a inizio 2027. Le verifiche tecniche interessano la tratta dalla fermata BG Bronzetti Arena al capolinea di Villa d’Almè e sono finalizzate ad accertare il corretto funzionamento della nuova infrastruttura e dei tram.