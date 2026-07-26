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Cronaca / Hinterland Domenica 26 Luglio 2026

Malore mentre pedala a Scanzorosciate: 64enne grave in ospedale

L’INTERVENTO. Il cicloamatore è stato soccorso domenica 26 luglio alle 8.20.

Lettura meno di un minuto.
Monica Armeli
Monica Armeli
Malore mentre pedala a Scanzorosciate: 64enne grave in ospedale
Via CollinaAlta a Scanzorosciate, il luogo dove un clcloamatore di 64 anni si è sentito male ed è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Domenica 26 luglio 2026.
(Foto di Armeli)

Scanzorosciate

Stava pedalando sulla Tribulina in via Collina Alta a Scanzorosciate quando quasi al bivio tra Cenate Sopra e Cenate Sotto, quando un cicloamatore 64enne si è sentito male e si è accasciato a terra.

I passanti che hanno assistito alla scena hanno subito avvertito i soccorsi che in pochi minuti hanno raggiunto il ciclista con un’auto medica e un’ambulanza della Croce Rossa di Bergamo.

I sanitari hanno subito praticato le manovre di rianimazione e poi lo hanno trasportato d’urgenza al pronto Soccorso dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove il 64 è arrivato in codice rosso, in gravi condizioni.

Malore mentre pedala a Scanzorosciate: 64enne grave in ospedale
Via CollinaAlta a Scanzorosciate, il luogo dove un clcloamatore di 64 anni si è sentito male ed è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Domenica 26 luglio 2026.
(Foto di Armeli)

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Scanzorosciate
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croce rossa