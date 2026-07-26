Malore mentre pedala a Scanzorosciate: 64enne grave in ospedale

Stava pedalando sulla Tribulina in via Collina Alta a Scanzorosciate quando quasi al bivio tra Cenate Sopra e Cenate Sotto, quando un cicloamatore 64enne si è sentito male e si è accasciato a terra.

I passanti che hanno assistito alla scena hanno subito avvertito i soccorsi che in pochi minuti hanno raggiunto il ciclista con un’auto medica e un’ambulanza della Croce Rossa di Bergamo.

I sanitari hanno subito praticato le manovre di rianimazione e poi lo hanno trasportato d’urgenza al pronto Soccorso dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove il 64 è arrivato in codice rosso, in gravi condizioni.