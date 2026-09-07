Moscato di Scanzo, una festa da record

«Il nostro scopo è trovare sempre qualcosa di nuovo. E nello stesso tempo cerchiamo di garantire, a chi partecipa alla festa del Moscato, che l’esperienza “rimanga”. Devo dire che anche quest’anno c’è stata una forte risposta». Paolo Colonna, sindaco di Scanzorosciate, esulta. La «Festa del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi», organizzata per l’edizione numero 18 dall’associazione «La strada del Moscato» da lui presieduta, ancora una volta è stata un successo.

Circa 55mila persone

Nei quattro giorni di manifestazione, da giovedì 3 a domenica 6 settembre, sono affluite nel borgo circa 55mila presenze come nel 2025, se non di più, con un lusinghiero risultato in termini di incassi. «Basti pensare che, nonostante il caldo intenso abbia spinto la gente a venire più sul tardi – ha continuato il sindaco – nei primi due giorni abbiamo avuto più incassi dello stesso periodo dell’anno scorso».

Le bandiere del tradizionale palio

(Foto di Agazzi) Nel pomeriggio di domenica 6 settembre si è registrato il picco storico e assoluto di presenze: 7.150. Risultato ragguardevole per un Comune di poco più di 10mila abitanti, capace di ospitare una festa per tutti, famiglie e bambini compresi (le principali novità istituzionali sono state le collaborazioni con la Fiera di Sant’Alessandro e con Oriocenter), e non solo, quindi, per i produttori locali disposti nelle loro tradizionali casette di legno, sempre pronti ad assicurare assaggi e degustazioni agli avventori dotati del bicchierino regolamentare. Il grande afflusso di pubblico ha toccato anche lo stand che ospitava la redazione mobile de L’Eco café, in via Calvi: tra sabato e ieri, le addette hanno accolto i lettori desiderosi di sottoscrivere abbonamenti a prezzi promozionali, raccolto iscrizioni alla Millegradini e somministrato caffé offerti dal partner Poli. La giornalista Micaela Carrara ha realizzato uno speciale che andrà in onda su Bergamo Tv, nella rubrica «Gente e paesi», giovedì alle 21.

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