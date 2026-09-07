Nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 settembre chiude il casello di Seriate
VIABILITÀ. Dalle 22 alle 5, per attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia dello svincolo.Lettura meno di un minuto.
Seriate
Per svolgere attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia dello svincolo, nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 settembre sarà chiuso - in entrata e in uscita - il casello di Seriate sull’autostrada A4, dalle 22 alle 5. In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Bergamo o Grumello.
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