Paladina, in auto 300 grammi di hashish. Arrestato 27enne

Il controllo e la perquisizione

Durante un controllo del territorio, una pattuglia ha intimato l’alt a un veicolo con tre persone a bordo. Gli agenti hanno notato atteggiamenti sospetti da parte dei tre, oltre a un forte odore di stupefacente. Subito sono intervenuti in supporto i carabinieri per le verifiche del caso, coordinate dal commissario capo della polizia locale di Paladina e Mozzo, Genny Morabito: la perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare 300 grammi di hashish e un bilancino di precisione.