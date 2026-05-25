Paladina, in auto 300 grammi di hashish. Arrestato 27enne
L’OPERAZIONE. La perquisizione scattata durante un controllo alla circolazione da parte degli agenti della polizia locale.Lettura meno di un minuto.
Paladina
Mercoledì 20 maggio, a Paladina, un giovane è stato arrestato in flagranza dagli agenti della polizia locale per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Il controllo e la perquisizione
Durante un controllo del territorio, una pattuglia ha intimato l’alt a un veicolo con tre persone a bordo. Gli agenti hanno notato atteggiamenti sospetti da parte dei tre, oltre a un forte odore di stupefacente. Subito sono intervenuti in supporto i carabinieri per le verifiche del caso, coordinate dal commissario capo della polizia locale di Paladina e Mozzo, Genny Morabito: la perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare 300 grammi di hashish e un bilancino di precisione.
Per uno dei tre soggetti, di 27 anni, è scattato l’arresto in flagranza. L’arresto è stato convalidato e sono stati disposti gli arresti domiciliari. Gli altri due, di 19 e 26 anni, sono stati deferiti in stato di libertà.
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