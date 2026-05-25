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Cronaca / Hinterland Lunedì 25 Maggio 2026

Paladina, in auto 300 grammi di hashish. Arrestato 27enne

L’OPERAZIONE. La perquisizione scattata durante un controllo alla circolazione da parte degli agenti della polizia locale.

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Redazione Web
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Paladina, in auto 300 grammi di hashish. Arrestato 27enne

Paladina

Mercoledì 20 maggio, a Paladina, un giovane è stato arrestato in flagranza dagli agenti della polizia locale per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo e la perquisizione

Durante un controllo del territorio, una pattuglia ha intimato l’alt a un veicolo con tre persone a bordo. Gli agenti hanno notato atteggiamenti sospetti da parte dei tre, oltre a un forte odore di stupefacente. Subito sono intervenuti in supporto i carabinieri per le verifiche del caso, coordinate dal commissario capo della polizia locale di Paladina e Mozzo, Genny Morabito: la perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare 300 grammi di hashish e un bilancino di precisione.

Per uno dei tre soggetti, di 27 anni, è scattato l’arresto in flagranza. L’arresto è stato convalidato e sono stati disposti gli arresti domiciliari. Gli altri due, di 19 e 26 anni, sono stati deferiti in stato di libertà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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