Pistola e volto coperto, in due rapinano un kebab a Seriate e poi fuggono con 50 euro

Sono entrati in due con volto coperto e a mani armate, il titolare ha anche tentato di togliere la pistola ad uno dei due malviventi ma ha desistito quando il rapinatore ha caricato l’arma e gli ha immediatamente consegnato i soldi per evitare conseguenze peggiori.

Sono stati attimi concitati e di terrore mercoledì sera a Seriate per Ali, titolare di «Ali Pizza Kebab» in via Nazionale al civico 6, che ha subito una rapina poco dopo mezzanotte, in un momento in cui, tra l’altro, era presente nel locale anche una cliente che stava mangiando, grande spavento per lei, ma nessuna conseguenza.

Il racconto di quanto accaduto

«Io ero dietro il bancone del locale - racconta Ali, cittadino di 31 anni originario del Pakistan - quando sono entrate due persone, entrambe con il volto coperto dai passamontagna. Uno dei era completamente travisato, mentre all’altro sono riuscito a vedere gli occhi azzurri. Quest’ultimo indossava un cappotto scuro, era alto circa un metro e settantacinque brandiva una pistola nella mano destra e aveva un accento che sembrava del sud Italia, mentre il suo complice era un po’ più alto, tutto vestito di nero e aveva in mano una tenaglia».

L’uomo con la pistola si è avvicinato al bancone e ha chiesto ad Ali di dargli tutti i soldi. «Inizialmente gli ho detto che non avevo nulla - spiega il titolare di “Ali Pizza Kebab” - e ho anche cercato di togliergli l’arma, ma ho visto che l’ha caricata, così a quel punto ho immediatamente alzato le mani dandogli i soldi che avevo in cassa».

Il bottino e la fuga

Il bottino è stato di 50 euro e, dopo aver preso il denaro, i malviventi si sono dati velocemente alla fuga, in direzione di via Marconi. «Subito dopo - continua Ali - io sono uscito dal mio locale, ho visto una pattuglia del carabinieri che passava dalla parte opposta della strada, li ho chiamati e sono venuti subito».