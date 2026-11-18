Un furto in abitazione con un bottino di gioielli del valore di circa 250mila euro. Per i tre responsabili del colpo, messo a segno la scorsa estate a Scanzorosciate, la Questura di Bergamo ha disposto complessivamente sei misure di prevenzione.

Furto a Scanzorosciate: rubati gioielli per 250mila euro

Il furto era stato commesso in un’abitazione privata, dalla quale erano stati sottratti numerosi monili di ingente valore economico, per un totale stimato in circa 250mila euro. A seguito degli accertamenti, la Divisione Anticrimine della Questura di Bergamo ha avviato un’attività di prevenzione nei confronti dei tre soggetti coinvolti, con l’obiettivo di impedire la reiterazione di condotte illecite.

Foglio di via e divieto di ritorno per due anni

Per ciascuno dei tre responsabili sono stati disposti un avviso orale del Questore e un foglio di via obbligatorio, con il divieto di fare ritorno nel comune di Scanzorosciate per due anni. I sei provvedimenti rientrano nella strategia della Questura di Bergamo per contrastare i reati predatori, in particolare i furti nelle abitazioni. L’attività di prevenzione affianca quella investigativa e punta a scongiurare il ripetersi di episodi analoghi.