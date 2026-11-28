«Una mamma che ha saputo trasmetterci valori importanti e ci ha tenuto tutti uniti». Così i figli ricordano Gabriella Slanza, morta sabato 28 novembre, a 81 anni, nella sua casa di Seriate. Lascia il marito Alteo Faccani, 93 anni, conosciuto come «Sole», i sei figli Matteo, Luca, Roberto, Massimo, Claudia e Marianna e diciotto nipoti.

Da oltre un secolo le giostre dei Faccani accompagnano le feste di paese nelle valli bergamasche. A Vertova il nome della famiglia è legato alla fiera di San Marco; a San Giovanni Bianco, alla festa della Sacra Spina. Anche a Gandino, a Brembilla, a Villongo, ad Albino e a Zogno, l’arrivo delle loro giostre nelle piazze è per molti uno dei ricordi delle giornate di festa.

«La nostra attività – dice Matteo Faccani – è apprezzata in tanti paesi della Bergamasca. Nostra madre ha saputo trasmettere a tutti noi i valori legati alla famiglia, e poi quelli del lavoro, della solidarietà e della collaborazione con tutti» A dare inizio all’attività fu nonno Fiorello. Da allora il mestiere di giostraio è passato di generazione in generazione, fino ai figli di Gabriella e Alteo, che oggi portano avanti il lavoro di famiglia. «La nostra attività – dice Matteo Faccani – è apprezzata in tanti paesi della Bergamasca. Nostra madre ha saputo trasmettere a tutti noi i valori legati alla famiglia, e poi quelli del lavoro, della solidarietà e della collaborazione con tutti».

Se per tanti bergamaschi quella dei Faccani è la storia delle giostre che tornano in piazza per la festa più attesa dell’anno, per i sei figli il ricordo della mamma comincia in casa. Di Gabriella raccontano soprattutto la capacità di tenerli uniti: è questo il primo grazie che hanno voluto rivolgerle, ora che la famiglia cresciuta insieme ad Alteo conta anche diciotto nipoti.