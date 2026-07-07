Seriate, altro furto al centro sportivo: è il quarto in due mesi
IL FURTO. Sono entrati alle 3 di sabato mattina e hanno portato via la cassa con 150 euro. La preoccupazione dei gestori.Lettura 1 min.
Seriate
Ancora un furto al centro sportivo comunale Seriate SportLab, alle 3 di sabato mattina (4 luglio). «Il quarto furto in due mesi, anche se c’è poco da rubare. Stavolta hanno portato via la cassa con 150 euro» racconta preoccupato Manlio Casali che con la Asd Spazio Circo Bergamo è capofila nella gestione del centro sportivo comunale di Seriate. Che sta sulla riva sinistra del fiume Serio, con cui condivide le sponde ricche di selvaggia e vegetazione.
Doppio furto in due notti
I malviventi potrebbero entrare da lì, o da qualche altra parte, col favore del buio. Una volta all’interno raggiungono l’edificio centrale in cui ci sono la reception e il bar. «Gli allarmi e i sistemi di sicurezza sono in funzione, ma questo non sembra preoccupare troppo i malintenzionati» spiega il gestore. Che sabato, ricevuto l’allarme, è accorso al centro dove sono giunti anche le guardie giurate e i carabinieri. Ormai era tutto accaduto. E i malviventi sono entrati anche la notte successiva, fra domenica e lunedì, ma senza portare via niente, forse disturbati dall’allarme e dall’arrivo tempestivo della sorveglianza.
Lo sconforto dei gestori
La gestione auspica si possa mettere fine a questa situazione. Diversi anche i danneggiamenti. Spesso si trovano le reti interne dei campetti di calcio a 5 danneggiate, ritorte e recise, per aprire un varco. «Siamo demoralizzati - spiega Casali –. Furti e danneggiamenti rischiano di condizionare la nostra capacità di proposte e di programmi. Riteniamo che si tratti di soggetti di volta in volta diversi, che pensano di trovare chissà che». «È veramente sconfortante - interviene Paolo Innocenti, gestore del ristorante Sport Bistrò con l’Impresa sociale La Serra –. Mi auguro che la nostra pervicacia nel portare avanti il progetto sociale che anima il centro sportivo venga supportata ad ogni livello, per mantenere ordine e sicurezza compatibili con i desideri dei seriatesi che vogliono sport e divertimento».
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