Seriate, altro furto al centro sportivo: è il quarto in due mesi

Ancora un furto al centro sportivo comunale Seriate SportLab, alle 3 di sabato mattina (4 luglio). «Il quarto furto in due mesi, anche se c’è poco da rubare. Stavolta hanno portato via la cassa con 150 euro » racconta preoccupato Manlio Casali che con la Asd Spazio Circo Bergamo è capofila nella gestione del centro sportivo comunale di Seriate. Che sta sulla riva sinistra del fiume Serio, con cui condivide le sponde ricche di selvaggia e vegetazione.

Doppio furto in due notti

I malviventi potrebbero entrare da lì, o da qualche altra parte, col favore del buio. Una volta all’interno raggiungono l’edificio centrale in cui ci sono la reception e il bar. «Gli allarmi e i sistemi di sicurezza sono in funzione, ma questo non sembra preoccupare troppo i malintenzionati» spiega il gestore. Che sabato, ricevuto l’allarme, è accorso al centro dove sono giunti anche le guardie giurate e i carabinieri. Ormai era tutto accaduto. E i malviventi sono entrati anche la notte successiva, fra domenica e lunedì, ma senza portare via niente, forse disturbati dall’allarme e dall’arrivo tempestivo della sorveglianza.