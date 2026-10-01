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Cronaca / Hinterland Giovedì 01 Ottobre 2026

Seriate, cani colpiti con un bastone dai proprietari: sequestrati e affidati al canile

ANIMALI. L’intervento della polizia locale dopo la segnalazione di un cittadino. «Importante non girarsi dall’altra parte».

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
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Seriate, cani colpiti con un bastone dai proprietari: sequestrati e affidati al canile
Gli agenti della polizia locale di Seriate due cani, sottoposti a violenze da parte dei rispettivi proprietari

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Due cani sequestrati e affidati al canile dopo un intervento della polizia locale, a Seriate. Dopo la segnalazione di un cittadino, è emerso dalle verifiche che i due cani sarebbero stati più volte colpiti con un bastone e sottoposti ad altre violenze dai rispettivi proprietari.

«Importante non girarsi dall’altra parte»

La polizia locale ha sequestrato gli animali che sono stati affidati al canile, dove potranno essere seguiti e protetti in attesa delle decisioni dell’autorità competente. «Grazie al cittadino per la segnalazione - commenta Ester Pedrini, assessore alla Sicurezza - in casi come questo è importante non girarsi dall’altra parte: una segnalazione può davvero fare la differenza».

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