Seriate, cani colpiti con un bastone dai proprietari: sequestrati e affidati al canile
ANIMALI. L’intervento della polizia locale dopo la segnalazione di un cittadino. «Importante non girarsi dall’altra parte».Lettura meno di un minuto.
Seriate
Due cani sequestrati e affidati al canile dopo un intervento della polizia locale, a Seriate. Dopo la segnalazione di un cittadino, è emerso dalle verifiche che i due cani sarebbero stati più volte colpiti con un bastone e sottoposti ad altre violenze dai rispettivi proprietari.
«Importante non girarsi dall’altra parte»
La polizia locale ha sequestrato gli animali che sono stati affidati al canile, dove potranno essere seguiti e protetti in attesa delle decisioni dell’autorità competente. «Grazie al cittadino per la segnalazione - commenta Ester Pedrini, assessore alla Sicurezza - in casi come questo è importante non girarsi dall’altra parte: una segnalazione può davvero fare la differenza».
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