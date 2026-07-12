Stezzano, tanti fedeli alla Madonna dei Campi: «La preghiera è più forte delle armi» - Foto

«Con gioia celebriamo questa Eucarestia - ha detto monsignor Beschi - in cui si fa memoria del dono di questa donna, madre di Gesù ; la veneriamo in questo luogo di devozione come maestra di preghiera. La preghiamo e vogliamo imparare a pregare da lei». Nella sua omelia il Vescovo ha sottolineato il valore della preghiera del Magnificat, semplice e straordinaria: «Il Magnificat è la preghiera dei meravigliati e disarmati . Papa Leone continua a ripetere questo aggettivo dall’inizio del suo servizio pastorale quando parlò di una pace disamata e disarmante. La preghiera è immagine di questo disarmo, più forte delle armi ».

«Ricchezza e potenza sono destinate a passare, rimane solo la potenza dell’amore di Dio che è capace di riscattare la vita e la storia» ha ricordato monsignor Beschi

«Sabato il Papa ha pranzato con i poveri, li ha salutati dicendo: Ho fame. Fame di giustizia e verità - ha proseguito monsignor Beschi -. Quel pranzo è il segno del Magnificat, del riscatto degli umili che nella prova trovano la forza interiore; sono parole vere non solo di speranza. Il Magnificat è la preghiera dell’esultanza, non dell’esaltazione che porta solo a delusione. Ricchezza e potenza sono destinate a passare, rimane solo la potenza dell’amore di Dio che è capace di riscattare la vita e la storia».