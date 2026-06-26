Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Hinterland Venerdì 26 Giugno 2026

Studentessa di Villa d’Almè vola «A scuola in Europa»

IL BANDO. A Maddalena Ruggeri una delle borse di studio finanziate da Fondazione Pesenti Ets e UniCredit Foundation.

Lettura 1 min.
Studentessa di Villa d’Almè vola «A scuola in Europa»
Premiata Maddalena Ruggeri

C’è anche una studentessa bergamasca tra i ragazzi e le ragazze che hanno ottenuto le dieci borse di studio per programmi scolastici trimestrali in Belgio fiammingo, Francia, Portogallo, Serbia, Spagna, Turchia e Ungheria. Le borse di studio per studenti meritevoli residenti in Campania, Lombardia e Toscana sono state messe a disposizione da Fondazione Pesenti Ets e UniCredit Foundation che hanno premiato gli studenti e le studentesse vincitori del bando «A scuola in Europa», in collaborazione con Fondazione Intercultura.

Caratteristica del progetto è quella di essere dedicato agli studenti degli istituti tecnico-professionali, che spesso hanno minori occasioni di studiare all’estero rispetto ai coetanei che frequentano i licei. Maddalena Ruggeri, di Villa d’Almè, iscritta all’I.I.S.Paleocapa di Bergamo, parteciperà a un programma trimestrale in Spagna. «Mi sono iscritta al concorso di Intercultura – racconta – perché mi interessa scoprire cose nuove e vivere esperienze diverse. Quando ho saputo di aver vinto ho provato soddisfazione e realizzazione poiché era un obiettivo a cui tenevo molto. Dal mio Paese ospitante, la Spagna, mi attira soprattutto la socialità delle persone, mi sembra un paese disposto ad accogliere».

Le borse di studio rientrano nel progetto «Internazionalizzazione della scuola e mobilità studentesca», promosso da Intercultura. «In un momento storico segnato da incertezze e divisioni, promuovere l’educazione internazionale e al dialogo interculturale significa educare attivamente alla pace» afferma Mattia Baiutti, segretario generale di Fondazione Intercultura ets. «Per UniCredit Foundation, offrire a studenti e studentesse l’opportunità di confrontarsi con culture, lingue e contesti diversi significa investire non solo nelle loro competenze, ma anche nella loro capacità di affrontare un mondo sempre più interconnesso con apertura, consapevolezza e spirito critico» dichiara Silvia Cappellini, general manager di UniCredit Foundation. «La collaborazione con Fondazione Intercultura rappresenta per noi un investimento concreto nelle nuove generazioni – afferma Sergio Crippa, segretario generale di Fondazione Pesenti Ets –. Non si tratta semplicemente di studiare in un altro Paese, ma di vivere un’occasione di crescita personale che lascia un segno profondo nel modo di vedere sé stessi, gli altri e il proprio ruolo nel mondo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Villa d'Almè
Belgio
Bergamo
Francia
Portogallo
Spagna
Turchia
Ungheria
Scuola
Istruzione
Maddalena Ruggeri
Sergio Crippa
Silvia Cappellini
Mattia Baiutti
Fondazione Pesenti Ets
Fondazione Intercultura