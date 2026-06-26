Studentessa di Villa d’Almè vola «A scuola in Europa»

C’è anche una studentessa bergamasca tra i ragazzi e le ragazze che hanno ottenuto le dieci borse di studio per programmi scolastici trimestrali in Belgio fiammingo, Francia, Portogallo, Serbia, Spagna, Turchia e Ungheria. Le borse di studio per studenti meritevoli residenti in Campania, Lombardia e Toscana sono state messe a disposizione da Fondazione Pesenti Ets e UniCredit Foundation che hanno premiato gli studenti e le studentesse vincitori del bando «A scuola in Europa», in collaborazione con Fondazione Intercultura.

Caratteristica del progetto è quella di essere dedicato agli studenti degli istituti tecnico-professionali, che spesso hanno minori occasioni di studiare all’estero rispetto ai coetanei che frequentano i licei. Maddalena Ruggeri, di Villa d’Almè, iscritta all’I.I.S.Paleocapa di Bergamo, parteciperà a un programma trimestrale in Spagna. «Mi sono iscritta al concorso di Intercultura – racconta – perché mi interessa scoprire cose nuove e vivere esperienze diverse. Quando ho saputo di aver vinto ho provato soddisfazione e realizzazione poiché era un obiettivo a cui tenevo molto. Dal mio Paese ospitante, la Spagna, mi attira soprattutto la socialità delle persone, mi sembra un paese disposto ad accogliere».