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Cronaca / Hinterland Mercoledì 27 Maggio 2026

Treviolo, incendio al cantiere del polo scolastico: intervengono i vigili del fuoco

L’INTERVENTO. Nel tardo pomeriggio di mercoledì 27 maggio un incendio è divampato all’interno del cantiere del Polo scolastico di viale Papa Giovanni XXIII a Treviolo.

Lettura meno di un minuto.
Diego Defendini
Diego Defendini Collaboratore
Treviolo, incendio al cantiere del polo scolastico: intervengono i vigili del fuoco
l’intervento dei vigili del fuoco a Treviolo per un incendio al cantiere del polo scolastico di via Papa Giovanni, nessun ferito e pochi danni ma una densa colonna di fumo nero visibile anche a distanza.
(Foto di Diego Defendini)

Treviolo

Le fiamme, si sono sviluppate in un’area sul retro della struttura, hanno interessato una guaina bituminosa e alcuni pannelli in polistirolo. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno notato una densa colonna di fumo nero.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, da Bergamo e Mapello, che in pochi minuti hanno circoscritto e spento il rogo, evitando la propagazione. Il sito, ancora in fase di realizzazione e attualmente vuoto, è oggetto di bonifica dopo precedenti irregolarità da parte della ditta costruttrice. Non ci sono feriti.

Sconosciute, al momento, le cause che hanno portato allo sviluppo del rogo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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