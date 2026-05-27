Treviolo, incendio al cantiere del polo scolastico: intervengono i vigili del fuoco

Le fiamme, si sono sviluppate in un’area sul retro della struttura, hanno interessato una guaina bituminosa e alcuni pannelli in polistirolo. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno notato una densa colonna di fumo nero .

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, da Bergamo e Mapello, che in pochi minuti hanno circoscritto e spento il rogo, evitando la propagazione. Il sito, ancora in fase di realizzazione e attualmente vuoto, è oggetto di bonifica dopo precedenti irregolarità da parte della ditta costruttrice. Non ci sono feriti.