Treviolo, incendio al cantiere del polo scolastico: intervengono i vigili del fuoco
L’INTERVENTO. Nel tardo pomeriggio di mercoledì 27 maggio un incendio è divampato all’interno del cantiere del Polo scolastico di viale Papa Giovanni XXIII a Treviolo.Lettura meno di un minuto.
Treviolo
Le fiamme, si sono sviluppate in un’area sul retro della struttura, hanno interessato una guaina bituminosa e alcuni pannelli in polistirolo. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno notato una densa colonna di fumo nero.
Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, da Bergamo e Mapello, che in pochi minuti hanno circoscritto e spento il rogo, evitando la propagazione. Il sito, ancora in fase di realizzazione e attualmente vuoto, è oggetto di bonifica dopo precedenti irregolarità da parte della ditta costruttrice. Non ci sono feriti.
Sconosciute, al momento, le cause che hanno portato allo sviluppo del rogo.
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