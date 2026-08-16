Valbrembo, cade da cavallo durante l’allenamento: grave una 47enne
L’INCIDENTE. L’incidente al Ranch Rio Brembo. La donna, un’istruttrice di Credaro, è stata trasferita d’urgenza all’ospedale di Bergamo.Lettura meno di un minuto.
Valbrembo
Una donna di 47 anni è rimasta seriamente ferita nel pomeriggio di domenica 16 agosto, dopo essere caduta da cavallo durante una sessione di allenamento al Ranch Rio Brembo, nell’impianto sportivo di via Sombreno 21, a Valbrembo.
L’allarme è scattato intorno alle 14.14. La 47enne, istruttrice residente a Credaro, secondo le prime informazioni sarebbe stata disarcionata dal cavallo durante l’allenamento. Al momento della caduta indossava il caschetto protettivo.
Sul posto sono intervenuti i soccorsi. Le condizioni della donna sono apparse serie ed è stato disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Bergamo. Allertati anche il 112 di Zogno e l’Ats di Bergamo. Restano da chiarire nel dettaglio la dinamica dell’incidente.
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