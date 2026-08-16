Valbrembo, cade da cavallo durante l’allenamento: grave una 47enne

L’allarme è scattato intorno alle 14.14. La 47enne, istruttrice residente a Credaro, secondo le prime informazioni sarebbe stata disarcionata dal cavallo durante l’allenamento. Al momento della caduta indossava il caschetto protettivo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi. Le condizioni della donna sono apparse serie ed è stato disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Bergamo. Allertati anche il 112 di Zogno e l’Ats di Bergamo. Restano da chiarire nel dettaglio la dinamica dell’incidente.