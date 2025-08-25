Cronaca / Isola e Valle San Martino
Lunedì 25 Agosto 2025
A Brembate Sopra maxi-sequestro di droga, denaro e farmaci. Arrestato 30enne
IL CASO. Blitz dei carabinieri: trovati hashish, cocaina, anestetici, 35mila euro in contanti e un’arma elettrica. In manette un 30enne.
Brembate Sopra
Operazione dei carabinieri della Stazione di Ponte San Pietro: un 30enne di origine marocchina è stato arrestato dopo una perquisizione domiciliare disposta dalla Procura di Bergamo. Denunciata anche la sua compagna, una 27enne italiana residente nello stesso comune.
Il sequestro: droga, denaro e farmaci ospedalieri
Durante il blitz, i militari hanno rinvenuto a Brembate 5,5 kg di hashish, 1,6 kg di cocaina; 2 fiale e 3 siringhe di anestetico ospedaliero e 35.000 euro in contanti oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento; uno storditore elettrico, 40 cartucce a salve per pistola.
L’arresto e la convalida
Il 30enne, residente a Chignolo d’Isola, è stato trasferito in carcere: il gip ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. La compagna è stata invece denunciata a piede libero.
