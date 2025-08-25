A Brembate Sopra maxi-sequestro di droga, denaro e farmaci. Arrestato 30enne

Il sequestro: droga, denaro e farmaci ospedalieri

I carabinieri con quanto rinvenuto e sequestrato

Durante il blitz, i militari hanno rinvenuto a Brembate 5,5 kg di hashish, 1,6 kg di cocaina; 2 fiale e 3 siringhe di anestetico ospedaliero e 35.000 euro in contanti oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento; uno storditore elettrico, 40 cartucce a salve per pistola.