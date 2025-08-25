Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Isola e Valle San Martino
Lunedì 25 Agosto 2025

A Brembate Sopra maxi-sequestro di droga, denaro e farmaci. Arrestato 30enne

IL CASO. Blitz dei carabinieri: trovati hashish, cocaina, anestetici, 35mila euro in contanti e un’arma elettrica. In manette un 30enne.

Redazione Web
Redazione Web

Brembate Sopra

Operazione dei carabinieri della Stazione di Ponte San Pietro: un 30enne di origine marocchina è stato arrestato dopo una perquisizione domiciliare disposta dalla Procura di Bergamo. Denunciata anche la sua compagna, una 27enne italiana residente nello stesso comune.

Il sequestro: droga, denaro e farmaci ospedalieri

I carabinieri con quanto rinvenuto e sequestrato
I carabinieri con quanto rinvenuto e sequestrato

Durante il blitz, i militari hanno rinvenuto a Brembate 5,5 kg di hashish, 1,6 kg di cocaina; 2 fiale e 3 siringhe di anestetico ospedaliero e 35.000 euro in contanti oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento; uno storditore elettrico, 40 cartucce a salve per pistola.

L’arresto e la convalida

Il 30enne, residente a Chignolo d’Isola, è stato trasferito in carcere: il gip ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. La compagna è stata invece denunciata a piede libero.

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brembate di Sopra
Bergamo
Chignolo d'Isola
Ponte San Pietro
Giustizia, Criminalità
Forze Ordine
Arresto
giustizia
Criminalità
droga