A Leolandia proseguono le Crazy Summer Nights. Il 4 luglio ospite Lucilla

Sabato 4 luglio, Leolandia ospiterà Lucilla. Con le sue canzoni e le sue coreografie accompagnerà i bambini in un viaggio all’insegna della musica, con i brani che l’hanno resa uno dei volti più noti dell’intrattenimento per i più piccoli.

Lucilla Sono due gli appuntamenti in programma: un mini-show aperto a tutti gli ospiti del parco, con possibilità di scattare foto-ricordo, e un vero e proprio concerto nell’Arena, nel tardo pomeriggio.

Le Crazy Summer Nights

Dopo il tramonto proseguono, per tutto il mese di luglio, le «Crazy Summer Nights»: ogni sabato il parco prolunga l’orario di apertura fino alle 22, con un concept pensato sia agli ospiti già presenti, sia a chi sceglie di entrare dalle 18. Tante le attrazioni disponibili, dalle più adrenaliniche, come il nuovo coaster Reversum, la caduta libera del Cannonball e il vorticoso Big Spin, alle più divertenti, come Deltaplanet, Swingin’ Chairs, Gufaliante e Blade Storm. E per i più piccoli, il TrenOrto, il gioco dello Spegnilfuoco e la grande area acquatica dei Superpigiamini per rinfrescarsi tra fontane, spruzzi e laghetti. Una vera e propria festa d’estate per tutte le età con dj-set, ristoranti e street-food.