Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Isola e Valle San Martino Venerdì 03 Luglio 2026

A Leolandia proseguono le Crazy Summer Nights. Il 4 luglio ospite Lucilla

L’EVENTO. Ogni sabato il parco prolunga l’orario di apertura fino alle 22, con un concept pensato sia agli ospiti già presenti, sia a chi sceglie di entrare dalle 18.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

A Leolandia proseguono le Crazy Summer Nights. Il 4 luglio ospite Lucilla
Leolandia al tramonto

Sabato 4 luglio, Leolandia ospiterà Lucilla. Con le sue canzoni e le sue coreografie accompagnerà i bambini in un viaggio all’insegna della musica, con i brani che l’hanno resa uno dei volti più noti dell’intrattenimento per i più piccoli.

A Leolandia proseguono le Crazy Summer Nights. Il 4 luglio ospite Lucilla
Lucilla

Sono due gli appuntamenti in programma: un mini-show aperto a tutti gli ospiti del parco, con possibilità di scattare foto-ricordo, e un vero e proprio concerto nell’Arena, nel tardo pomeriggio.

Le Crazy Summer Nights

Dopo il tramonto proseguono, per tutto il mese di luglio, le «Crazy Summer Nights»: ogni sabato il parco prolunga l’orario di apertura fino alle 22, con un concept pensato sia agli ospiti già presenti, sia a chi sceglie di entrare dalle 18. Tante le attrazioni disponibili, dalle più adrenaliniche, come il nuovo coaster Reversum, la caduta libera del Cannonball e il vorticoso Big Spin, alle più divertenti, come Deltaplanet, Swingin’ Chairs, Gufaliante e Blade Storm. E per i più piccoli, il TrenOrto, il gioco dello Spegnilfuoco e la grande area acquatica dei Superpigiamini per rinfrescarsi tra fontane, spruzzi e laghetti. Una vera e propria festa d’estate per tutte le età con dj-set, ristoranti e street-food.

Per tutto luglio, inoltre, ogni Crazy Summer Night sarà caratterizzata da un’atmosfera diversa, con allestimenti e contenuti originali che cambieranno di settimana in settimana. La Crazy Summer Night di sabato 4 luglio sarà dedicata all’immaginario e alla cultura a stelle e strisce, con musica e colori tipici dell’Independence Day. Tutte le informazioni su leolandia.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Capriate San Gervasio
Rock and roll
musica
Arte, cultura, intrattenimento