A Terno d’Isola stop a cibi e bevande, «coprifuoco» dalle 22. E tornano le «ronde»

«A tutela della collettività»

Il nuovo regolamento

Il paese è stato suddiviso in varie zone e a essere interessate dalle restrizioni sono per lo più quelle centrali. In quelle più periferiche, vedi il percorso della strada provinciale 166, via Padre Albisetti e via Roma, infatti, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande la chiusura è solo dalle 2 alle 5; dalle 23 alle 6 per attività di rosticceria, friggitoria, kebab, pizzeria d’asporto, pasticcerie e gelaterie. Le stesse attività, nel centro storico resteranno chiuse dalle 22 alle 6. Osservano l’orario continuato i panificatori, mentre sale gioco e sale scommesse potranno restare aperte dalle 10 alle 24 e le attività di servizi alle persone dalle 7 alle 23, con la facoltà dell’esercente di articolare il proprio orario secondo le esigenze aziendali. «Le attività che creavano i problemi di quiete e sicurezza sono quelle che chiuderanno alle 22 – continua il primo cittadino –. Non esiste un’emergenza, ma non nascondiamo che il problema sicurezza esista. A differenza di altre realtà, qui è più visibile perché si concentra nel cuore del paese, ma siamo in costante contatto con le forze di polizia e le istituzioni sovracomunali». Per chi non rispetta l’ordinanza, sono previste sanzioni da 100 a 600 euro.