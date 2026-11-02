A4, entrata di Capriate chiusa nella notte tra il 5 e il 6 novembre

Una notte di chiusura per l’ingresso al casello di Capriate, sull’autostrada A4 Milano-Brescia. Dalle 21 di giovedì 5 novembre alle 5 di venerdì 6 novembre sarà vietato entrare in autostrada in entrambe le direzioni , per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

Verso Milano: ingressi a Trezzo o Dalmine

Verso Venezia: ingresso a Dalmine

Per tutti i veicoli diretti verso Venezia, l’ingresso alternativo consigliato è quello di Dalmine . L’intervento rientra nel programma di ammodernamento e manutenzione della rete autostradale.

Come informarsi sulla viabilità

Gli aggiornamenti sul traffico e sui percorsi alternativi sono disponibili sul sito autostrade.it, sull’app Autostrade per l’Italia, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sui canali radio e televisivi dedicati. Per ulteriori informazioni è attivo 24 ore su 24 il call center viabilità al numero 803.111.