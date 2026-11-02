A4, entrata di Capriate chiusa nella notte tra il 5 e il 6 novembre
LE NOVITÀ. Stop dalle 21 alle 5 in entrambe le direzioni per lavori alle barriere di sicurezza. Ingressi alternativi a Trezzo e Dalmine, con limiti per i mezzi pesanti.Lettura meno di un minuto.
Capriate
Una notte di chiusura per l’ingresso al casello di Capriate, sull’autostrada A4 Milano-Brescia. Dalle 21 di giovedì 5 novembre alle 5 di venerdì 6 novembre sarà vietato entrare in autostrada in entrambe le direzioni, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.
Verso Milano: ingressi a Trezzo o Dalmine
Per chi viaggia verso Milano, i percorsi alternativi variano in base al peso del veicolo. I mezzi con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate potranno entrare al casello di Trezzo. Quelli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate dovranno invece utilizzare l’ingresso di Dalmine, a causa della limitazione di peso sul ponte sul fiume Adda, lungo il collegamento tra Capriate e Trezzo.
Verso Venezia: ingresso a Dalmine
Per tutti i veicoli diretti verso Venezia, l’ingresso alternativo consigliato è quello di Dalmine. L’intervento rientra nel programma di ammodernamento e manutenzione della rete autostradale.
Come informarsi sulla viabilità
Gli aggiornamenti sul traffico e sui percorsi alternativi sono disponibili sul sito autostrade.it, sull’app Autostrade per l’Italia, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sui canali radio e televisivi dedicati. Per ulteriori informazioni è attivo 24 ore su 24 il call center viabilità al numero 803.111.
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