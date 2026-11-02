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Cronaca / Isola e Valle San Martino Lunedì 02 Novembre 2026

A4, entrata di Capriate chiusa nella notte tra il 5 e il 6 novembre

LE NOVITÀ. Stop dalle 21 alle 5 in entrambe le direzioni per lavori alle barriere di sicurezza. Ingressi alternativi a Trezzo e Dalmine, con limiti per i mezzi pesanti.

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Redazione Web
Redazione Web

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A4, entrata di Capriate chiusa nella notte tra il 5 e il 6 novembre
Il casello di Capriate

Capriate

Una notte di chiusura per l’ingresso al casello di Capriate, sull’autostrada A4 Milano-Brescia. Dalle 21 di giovedì 5 novembre alle 5 di venerdì 6 novembre sarà vietato entrare in autostrada in entrambe le direzioni, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

Verso Milano: ingressi a Trezzo o Dalmine

Per chi viaggia verso Milano, i percorsi alternativi variano in base al peso del veicolo. I mezzi con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate potranno entrare al casello di Trezzo. Quelli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate dovranno invece utilizzare l’ingresso di Dalmine, a causa della limitazione di peso sul ponte sul fiume Adda, lungo il collegamento tra Capriate e Trezzo.

Verso Venezia: ingresso a Dalmine

Per tutti i veicoli diretti verso Venezia, l’ingresso alternativo consigliato è quello di Dalmine. L’intervento rientra nel programma di ammodernamento e manutenzione della rete autostradale.

Come informarsi sulla viabilità

Gli aggiornamenti sul traffico e sui percorsi alternativi sono disponibili sul sito autostrade.it, sull’app Autostrade per l’Italia, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sui canali radio e televisivi dedicati. Per ulteriori informazioni è attivo 24 ore su 24 il call center viabilità al numero 803.111.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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