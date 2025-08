Aperta la nuova variante di Calusco d’Adda: opera da 15 milioni di euro

Inaugurato il secondo lotto della circonvallazione di Calusco d’Adda, un progetto storico per il paese. Presenti autorità civili, religiose e i cittadini, l’opera è stata finalmente aperta al traffico. La nuova strada, lunga 1 chilometro, completa l’infrastruttura iniziata nel 2021 con il primo lotto, lungo 1,4 chilometri, che però non era percorribile. Ora la circonvallazione collega la provinciale 170 con la via Rivalotto, fungendo da variante alla centrale via Marconi (provinciale 166).

Una svolta per il traffico e le imprese locali

La chiusura di via Marconi ai camion, che prima percorrevano la strada per raggiungere le aziende Com.Steel e Italcementi Heidelberg, segna un passo importante. Italcementi ha inoltre promesso di spostare entro tre anni il proprio parcheggio per mezzi pesanti sulla nuova circonvallazione.

Un’opera da 15 milioni di euro

Il costo complessivo dell’opera è di circa 15 milioni di euro, finanziati in parte da aziende locali come Com.Steel e Italcementi, e per il resto tramite fondi comunali e regionali.

Un passo avanti per il territorio

Il sindaco Michele Pellegrini ha espresso orgoglio per il completamento della circonvallazione, definendolo un «simbolo di progresso e collegamento». La strada, che ora diventa di competenza comunale, consentirà di riqualificare via Marconi, migliorando la vivibilità del paese. La cerimonia si è conclusa con la benedizione del parroco Santino Nicoli, il taglio del nastro e l’apertura ufficiale della galleria intitolata a Bartolomeo Colleoni, in omaggio alla tradizione storica della zona.