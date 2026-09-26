Brutto scontro a Pontida, grave motociclista di 42 anni
LO SCHIANTO. Incidente su via Bergamo in corrispondenza di piazza Giuramento.Lettura meno di un minuto.
Pontida
Brutto scontro tra un’auto e una moto alle 17.30 di sabato 26 settembre a Pontida su via Bergamo all’altezza di piazza Giuramento.
L’ auto, una Hypsilon bianca, guidata da un giovane del paese, stava girando verso la strada che porta al cimitero, a lato del Bar Otto e della basilica del monastero, mentre la moto arrivava da Cisano in direzione Bergamo. L’ urto è stato molto violento, il motociclista un 42enne si è ferito gravemente.
In volo si era alzato anche l’elisoccorso da Bergamo, ma alla fine si è deciso di portare il ferito in ambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Zogno.
In zona si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni.
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