Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Isola e Valle San Martino Sabato 26 Settembre 2026
in aggiornamento

Brutto scontro a Pontida, grave motociclista di 42 anni

LO SCHIANTO. Incidente su via Bergamo in corrispondenza di piazza Giuramento.

Lettura meno di un minuto.
Brutto scontro a Pontida, grave motociclista di 42 anni
L’incidente tra un’auto e una moto a Pontida, sabato 26 settembre. Grave il motociclista

Pontida

Brutto scontro tra un’auto e una moto alle 17.30 di sabato 26 settembre a Pontida su via Bergamo all’altezza di piazza Giuramento.

L’ auto, una Hypsilon bianca, guidata da un giovane del paese, stava girando verso la strada che porta al cimitero, a lato del Bar Otto e della basilica del monastero, mentre la moto arrivava da Cisano in direzione Bergamo. L’ urto è stato molto violento, il motociclista un 42enne si è ferito gravemente.

In volo si era alzato anche l’elisoccorso da Bergamo, ma alla fine si è deciso di portare il ferito in ambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Zogno.

In zona si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pontida
Bergamo
Zogno
Disastri, Incidenti