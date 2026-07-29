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Cronaca / Isola e Valle San Martino Mercoledì 29 Luglio 2026

Auto prende fuoco a Mapello e coinvolge altre due vetture, nessun ferito

L’EPISODIO. È successo in via Saba verso le 19 di mercoledì 29 luglio.

Lettura meno di un minuto.
Auto prende fuoco a Mapello e coinvolge altre due vetture, nessun ferito
le fiamme e il fumo nero sprigionato da un’auto che ha preso fuco a Mapello nella serata di mercoledì 29 luglio

Mapello

Un’alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza si è sviluppata a Mapello nella serata di mercoledì 29 luglio.

Un’auto in via Saba ha preso fuoco, il conducente appurato che del fumo usciva dal cofano motore ha accostato ed è uscito dall’abitacolo che in pochi secondi poi è stato avvolto dalle fiamme.

L’incendio si è velocemente propagato alle due auto vicine. L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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