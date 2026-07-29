Auto prende fuoco a Mapello e coinvolge altre due vetture, nessun ferito
L’EPISODIO. È successo in via Saba verso le 19 di mercoledì 29 luglio.Lettura meno di un minuto.
Mapello
Un’alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza si è sviluppata a Mapello nella serata di mercoledì 29 luglio.
Un’auto in via Saba ha preso fuoco, il conducente appurato che del fumo usciva dal cofano motore ha accostato ed è uscito dall’abitacolo che in pochi secondi poi è stato avvolto dalle fiamme.
L’incendio si è velocemente propagato alle due auto vicine. L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA