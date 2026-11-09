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Cronaca / Isola e Valle San Martino Lunedì 09 Novembre 2026

Bonate Sopra, sequestrato oltre mezzo chilo di cocaina: arrestati due fratelli

L’OPERAZIONE. La Squadra Mobile ha fermato un 29enne dopo uno scambio di droga in un parcheggio a Curno. La successiva perquisizione nell’abitazione ha portato al sequestro di mezzo chilo di cocaina.

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Redazione Web
Redazione Web
Bonate Sopra, sequestrato oltre mezzo chilo di cocaina: arrestati due fratelli

Bonate Sopra

Due fratelli di 40 e 29 anni, cittadini marocchini residenti a Bonate Sopra, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Bergamo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta il 27 ottobre dalla Sezione Antidroga della Squadra Mobile, ha portato al sequestro di oltre mezzo chilo di cocaina.

Lo scambio sospetto in un parcheggio a Curno

Gli investigatori, impegnati in un’attività di osservazione su un presunto giro di spaccio, hanno seguito un’auto intestata al fratello maggiore, ma guidata dal 29enne. Intorno alle 9, il veicolo ha raggiunto un parcheggio a Curno, dove si è affiancato a un’altra macchina. Gli agenti hanno notato uno scambio attraverso i finestrini e sono intervenuti.

Il giovane ha tentato di allontanarsi, gettando dal finestrino una busta contenente 27 involucri di cocaina. Raggiunto e bloccato, è stato trovato in possesso di altri due involucri e di 75 euro in contanti.

Cocaina e contanti sequestrati a Bonate Sopra

La successiva perquisizione nell’abitazione dei due fratelli, dove è stato rintracciato il 40enne, ha consentito di recuperare altra cocaina. Il peso lordo complessivo della droga rinvenuta nell’abitazione era di 533 grammi. Sequestrati anche materiale per il confezionamento e la pesatura e 725 euro in contanti.

Entrambi sono stati arrestati in flagranza. Dopo l’udienza di convalida, per uno sono stati disposti gli arresti domiciliari, per l’altro il divieto di dimora nella provincia di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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