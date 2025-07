Brembate, arrestati due uomini per spaccio: sequestrati 200 grammi di cocaina e 10mila euro

Nella giornata del 27 giugno scorso, due cittadini marocchini, rispettivamente di 53 e 48 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato dalla Squadra Mobile della Questura di Bergamo con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti . L’operazione è scattata al termine di una serie di servizi di osservazione condotti in modo riservato nella zona di Brembate , a seguito di diverse segnalazioni relative a un possibile giro di spaccio di cocaina .

Droga sotto il vano della ruota di scorta

Nel bagagliaio dell’auto, nascosto sotto il vano della ruota di scorta, è stato trovato un pacchetto contenente circa 200 grammi di cocaina, in parte già confezionata in dosi pronte per la vendita. L’operazione è proseguita con una perquisizione domiciliare che ha permesso agli agenti di sequestrare anche oltre 10.000 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.