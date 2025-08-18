Buca carissima: Cisano risarcirà motociclista per oltre 48mila euro

L’incidente e la causa legale

Nella circostanza una persona residente di un comune limitrofo, nel percorrere la strada con il proprio motociclo, era caduta a seguito della presenza di una buca. Da qui l’apertura di una controversia legale con la richiesta dei danni al Comune. È seguito un processo che ha portato alla condanna del Comune da parte del Tribunale di Bergamo, che ha riconosciuto la responsabilità dell’ente pubblico al 50 per cento. La sentenza è stata notificata lo scorso 19 maggio. Dagli accertamenti fatti, con la relazione dell’assessore al Bilancio Federica Mazzoleni, la pec inviata dal difensore del motociclista, in data 30 gennaio 2021, non sarebbe mai stata protocollata. Da qui la decisione del Comune di ulteriori accertamenti per individuare eventuali responsabilità, come richiesto anche dai consiglieri della Lega, Pietro Isacchi e Andrea Previtali, quest’ultimo, tra l’altro, primo cittadino all’epoca dell’incidente.