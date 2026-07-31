Ozono, superata la soglia d’allarme: a Calusco il valore più elevato della regione

Ozono oltre i limiti in Lombardia, con il livello di allarme superato anche nell’Isola Bergamasca. Secondo i dati Arpa relativi a giovedì 30 luglio, a Calusco d’Adda è stata registrata una concentrazione oraria di 246 microgrammi per metro cubo, oltre la soglia di allarme fissata a 240. A Bergamo il valore ha raggiunto 233 microgrammi.

Ozono, allarme a Calusco d’Adda

Legambiente Lombardia segnala una situazione critica in gran parte della regione, favorita dalle alte temperature, dalla forte insolazione e dalla stabilità atmosferica. Superamenti della soglia di allarme sono stati rilevati anche a Monza Parco, con 241 microgrammi, e a Valmadrera, nel Lecchese, con 243. Valori molto elevati sono stati misurati inoltre a Lecco, Varese, Como e Monza.

(Foto di Yuri Colleoni) Il valore guida per la tutela della salute è pari a 120 microgrammi per metro cubo come massima media mobile su otto ore. L’ozono può irritare gli occhi e le vie respiratorie e rappresenta un rischio soprattutto per bambini, anziani e persone con patologie respiratorie.

Come proteggersi dall’ozono nelle ore più calde

L’ozono è un inquinante secondario: si forma nell’atmosfera a partire da emissioni prodotte da traffico, industria e agricoltura, in presenza di intensa radiazione solare. Per questo le concentrazioni più alte possono essere rilevate anche lontano dalle fonti emissive, comprese le valli alpine e le aree lacustri.