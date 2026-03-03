Capriolo inseguito da un cane, ciclista muore: nessun fascicolo aperto

La morte di Osvaldo Busca, il 64enne di Rivolta d’Adda investito da un capriolo domenica 1 marzo mentre percorreva in mountain bike il sentiero Papa Giovanni che scende dal Monte Canto al cimitero di Pontida, non avrà alcuno strascico giudiziario. Già nella giornata di domenica il pm Antonio Mele ha disposto il nulla osta alla sepoltura della salma, non intravedendo alcun rilievo penale nella vicenda. Dunque, nessun fascicolo è stato aperto.

Ungulato inseguito da un cane

L’ungulato era inseguito da un cane con collare di colore rosso, ha dichiarato il testimone. Il proprietario del cane non è però stato identificato e comunque rischierebbe una contravvenzione: nei boschi l’uso del guinzaglio per cani è raccomandato (soprattutto per non spaventare la fauna, come è accaduto domenica), ma non obbligatorio, a meno che non sia in vigore un regolamento o un’ordinanza dell’autorità locale, ma non è il caso di Pontida.

Il reato depenalizzato