Carvico, violento incidente tra un’Audi e una moto sulla provinciale 166: feriti due ragazzi di 16 e 17 anni

Violento scontro fra un auto e una moto nel tardo pomeriggio di lunedì 20 luglio, a Carvico, fortunatamente senza gravi conseguenze per le tre persone coinvolte. Ad avere la peggio sono stati i due ragazzi, di 16 e 17 anni, che si trovavano in sella alla due ruote. Fortunatamente, però, le ferite che hanno riportate non sono risultate così gravi come inizialmente si temeva. L’incidente, rilevato dalla Polizia stradale di Treviglio in collaborazione con i Carabinieri di Calusco d’Adda, è avvenuto intorno alle 18.30 lungo la provinciale 166 all’altezza dell’incrocio con via Aldo Moro.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, dalla via Aldo Moro un’Audi si sarebbe immessa sulla provinciale proprio nel momento in cui, in sella a una SWM, sopraggiungevano i due giovani che stavano viaggiando in direzione Bergamo. L’impatto è stato così inevitabile. La moto si è scontrata latero-frontalmente con l’autovettura dopodiché il ragazzo di 17 anni alla guida del mezzo e la ragazza di 16, che sedeva dietro, sono stati sbalzati a terra. A quanto accaduto hanno assistito i conducenti di diverse altre auto che in quel momento stavano viaggiando lungo la 166 e che hanno dato subito l’allarme.