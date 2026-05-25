Freccia da un’auto in corsa contro due passanti: un ferito a Carvico

Un uomo è rimasto ferito a Carvico, nel parcheggio di un supermercato, dopo essere stato colpito al fianco sinistro da una sorta di fiocina. È successo poco dopo le 13.30 di lunedì 25 maggio in via Conti. Secondo le prime informazioni, l’uomo stava camminando insieme alla compagna quando il dardo lo avrebbe raggiunto al torace. La freccia sarebbe stata scoccata da un’auto in corsa.

Ancora poche le informazioni: sul posto un’ambulanza, un’auto medica e l’elicottero del 118. Le condizioni dell’uomo, di 59 anni residente in un paese vicino a Carvico, non sarebbero gravi: non è in pericolo di vita. Sotto choc la compagna.

Non si conoscono ancora le cause nè l’autore del fatto così come eventuali legami con la coppia presa di mira.

Al vaglio le telecamere