Freccia da un’auto in corsa contro due passanti: un ferito a Carvico
IL FATTO. Una storia che ha del surreale ma che è successa a Carvico, nel parcheggio del supermercato Iperal, nel primo pomeriggio di lunedì 25 maggio.Lettura meno di un minuto.
Carvico
Un uomo è rimasto ferito a Carvico, nel parcheggio di un supermercato, dopo essere stato colpito al fianco sinistro da una sorta di fiocina. È successo poco dopo le 13.30 di lunedì 25 maggio in via Conti. Secondo le prime informazioni, l’uomo stava camminando insieme alla compagna quando il dardo lo avrebbe raggiunto al torace. La freccia sarebbe stata scoccata da un’auto in corsa.
Ancora poche le informazioni: sul posto un’ambulanza, un’auto medica e l’elicottero del 118. Le condizioni dell’uomo, di 59 anni residente in un paese vicino a Carvico, non sarebbero gravi: non è in pericolo di vita. Sotto choc la compagna.
Non si conoscono ancora le cause nè l’autore del fatto così come eventuali legami con la coppia presa di mira.
Al vaglio le telecamere
Il fatto è successo improvvisamente nel parcheggio del supermercato Iperal: la coppia aveva appena terminato di pranzare al bar Goloso, all’interno del centro. Non si conoscono ancora le cause nè l’autore del fatto così come eventuali legami con la coppia presa di mira. Sul caso stanno indagando i carabineri della Compagnia di Zogno che stanno analizzando anche i filmati delle telecamere.
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