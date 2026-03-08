Getta rifiuti nel Brembo a Ponte San Pietro: multa da 4.500 euro

Gettava rifiuti domestici nel fiume Brembo, a Ponte San Pietro. Un gesto incivile che non è passato inosservato e che è costato al responsabile una sanzione da 4.500 euro, dopo che la Polizia locale l’ha identificato. È l’episodio più eclatante tra i numerosi che hanno richiesto l’intervento dagli agenti del capoluogo dell’Isola nel corso degli ultimi mesi e che fotografa il lavoro costante di controllo e tutela del territorio portato avanti dal Comando guidato dal comandante Andrea Redaelli.

Il bilancio dell’attività della Locale

Un’attività intensa, che nel solo 2025 ha contato 534 interventi specifici di sicurezza urbana, 330 servizi di presidio alla stazione ferroviaria e 428 posti di controllo stradali, a cui si aggiungono i 39 servizi serali nel periodo estivo.

Le indagini sui rifiuti abbandonati

L’episodio di abbandono di rifiuti è avvenuto a fine gennaio, poco dopo la mezzanotte del 31. L’autore, giunto in via Roma a bordo di un veicolo di proprietà, ha gettato rifiuti non pericolosi di provenienza domestica nelle acque del fiume. A seguito di una segnalazione pervenuta dalla cittadinanza, la Polizia locale ha effettuato varie indagini e si è avvalsa anche delle telecamere della videosorveglianza comunale fino a identificare il colpevole, che è stato deferito all’autorità giudiziaria.

Il sindaco: impegno costante nei controlli

«Il bilancio dell’intero 2025 ha visto un impegno costante fatto di controlli e interventi che confermiamo e rafforzeremo» «Se il 2026 si è aperto con questo importante intervento – commenta il sindaco di Ponte, Matteo Macoli – il bilancio dell’intero 2025 ha visto un impegno costante fatto di controlli e interventi che confermiamo e rafforzeremo. Negli ultimi anni abbiamo assunto nuovo personale, raddoppiato il numero di telecamere, che supera le 50 unità e con importanti finanziamenti a carico del bilancio comunale abbiamo istituito novità mai introdotte prima. Si tratta dei servizi serali estivi fissi della Polizia locale, del presidio notturno di alcuni luoghi tramite accordo con la vigilanza privata e della chiusura dei parchi, che restavano aperti e incustoditi».

Accertate più di 4mila violazioni stradali