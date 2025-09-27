L’ultimo saluto a Kevin, il rombo delle moto e un cielo di palloncini bianchi - Video

La chiesa di Villa d’Adda non è bastata a contenere le centinaia di persone accorse per l’ultimo saluto a Kevin Colombo, il giovane di 29 anni rimasto vittima martedì sera di un drammatico schianto in moto a Madone . Dentro, ogni banco era occupato; fuori, sul sagrato, una folla silenziosa seguiva le esequie. A vegliare il feretro, un gruppo di amici motociclisti, arrivati con le loro moto addobbate di palloncini bianchi.

Nell’omelia, il parroco don Fabio Riva ha sottolineato il vuoto lasciato da Kevin, «un vuoto che non può essere colmato, ma che può diventare ispirazione per capire cosa conta davvero nella vita» Nell’omelia, il parroco don Fabio Riva ha sottolineato il vuoto lasciato da Kevin, «un vuoto che non può essere colmato, ma che può diventare ispirazione per capire cosa conta davvero nella vita». Richiamando la lettura del giorno, ha invitato la comunità a trasformare la tristezza in una preghiera di fiducia in Dio, soprattutto per chi sta soffrendo di più per la perdita.

La moto, passione e libertà

A prendere la parola sono stati anche alcuni amici e parenti, che hanno ricordato il sorriso contagioso di Kevin, la sua voglia di vivere e quella libertà che trovava sulle due ruote. La moto, per lui, non era solo passione, ma anche un mezzo per stringere nuove amicizie e condividere esperienze.