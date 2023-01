Lunedì 16 gennaio riapre l’Ufficio postale nella frazione San Gervasio di Capriate

Lunedì 16 gennaio riapre al pubblico l’Ufficio postale della frazione San Gervasio di Capriate, chiuso dal mese di marzo del 2020 nell’ambito della riorganizzazione delle sedi e degli orari sul territorio per le misure di contenimento della pandemia. La riapertura dell’Ufficio postale di via Praga, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, il sabato dalle 8.20 alle 12.45 «conferma la volontà di Poste Italiane di garantire un sostegno concreto alla comunità locale», si legge in una nota della società.