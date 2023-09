Marine Le Pen al raduno di Pontida al fianco di Salvini

Anche Marine Le Pen, la presidente francese del Rassemblement National, parteciperà al tradizionale raduno leghista di Pontida, in programma il 16 e 17 settembre. «Parleremo naturalmente dell’avvenire, della felicità di combattere insieme per la libertà, per la democrazia dei nostri popoli, delle nostre nazioni. Ma non vi dico altro. Appuntamento al 17» ha spiegato Le Pen in un video in cui ha annunciato di avere accettato l’invito del suo «grande amico» Matteo Salvini.