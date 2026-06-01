Medolago, notte di ricerche nell’Adda per una 14enne
IL FATTO. L’allarme nella tarda serata di domenica dopo che gli amici non l’hanno più vista. In campo vigili del fuoco, sommozzatori, soccorritori acquatici, Tas e droni con termocamere. Le ricerche sono state sospese lunedì mattina.Lettura meno di un minuto.
Medolago
Notte di ricerche a Medolago per una ragazza di 14 anni di origini ecuadoriane, scomparsa nella tarda serata di domenica 31 maggio dopo una festa sulla spiaggia lungo l’Adda.
Gli amici hanno dato l’allarme pensando che potesse aver riattraversato il fiume nella notte
Secondo una prima ricostruzione, la giovane si trovava sulla sponda lecchese del fiume quando avrebbe notato una festa sulla riva bergamasca, a Medolago. Avrebbe quindi attraversato l’Adda a nuoto per raggiungere la manifestazione. Più tardi, però, gli amici non l’hanno più vista e hanno dato l’allarme pensando che potesse aver riattraversato il fiume nella notte.
Le ricerche sono scattate nella notte tra domenica 31 maggio e lunedì 1° giugno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori acquatici dei Comandi dei vigili del fuoco di Bergamo e Lecco, gli specialisti Tas, Topografia applicata al soccorso, i vigili del fuoco, i sommozzatori di Treviglio e i carabinieri. Sono stati impiegati anche droni dotati di termocamere, ma della ragazza nessuna informazione.
Nella mattinata di lunedì le ricerche sono state sospese: secondo quanto emerso, la 14enne si troverebbe a Bergamo. Le forze dell’ordine sono al lavoro per rintracciarla.
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