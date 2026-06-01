Medolago, notte di ricerche nell’Adda per una 14enne

Secondo una prima ricostruzione, la giovane si trovava sulla sponda lecchese del fiume quando avrebbe notato una festa sulla riva bergamasca, a Medolago. Avrebbe quindi attraversato l’Adda a nuoto per raggiungere la manifestazione. Più tardi, però, gli amici non l’hanno più vista e hanno dato l’allarme pensando che potesse aver riattraversato il fiume nella notte.

Le ricerche sono scattate nella notte tra domenica 31 maggio e lunedì 1° giugno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori acquatici dei Comandi dei vigili del fuoco di Bergamo e Lecco, gli specialisti Tas, Topografia applicata al soccorso, i vigili del fuoco, i sommozzatori di Treviglio e i carabinieri. Sono stati impiegati anche droni dotati di termocamere, ma della ragazza nessuna informazione.