Medolago, due giovani feriti lungo l’Adda: «Colpiti da sassi lanciati da altri ragazzi»
IL CASO. Una ragazza di 17 anni e un ragazzo di 24 hanno chiesto aiuto ai carabinieri nel pomeriggio di domenica 31 maggio. I due, feriti lievemente, hanno raccontato di essere stati aggrediti sulla spiaggia di via Adda. Sul posto anche ambulanze e automedica.Lettura meno di un minuto.
Medolago
Due giovani, una ragazza italiana di 17 anni e un ragazzo marocchino di 24 anni, hanno chiesto l’intervento dei carabinieri a Medolago. Sarebbero stati aggrediti nel pomeriggio di domenica 31 maggio mentre si trovavano lungo il fiume Adda.
Ancora non è chiaro cosa sia successo, i due sono feriti in maniera lieve e sul posto sono arrivate anche due ambulanze e un’auto medica. I carabinieri stanno indagando su quanto hanno raccontato i due giovani: secondo il loro racconto sarebbero stato colpiti da alcuni sassi lanciati da altri ragazzi, sulla spiaggia di Medolago, in via Adda.
L’aggressione sarebbe successa proprio lungo il fiume dove i due si trovavano in questa giornata calda.
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