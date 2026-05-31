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Cronaca / Isola e Valle San Martino Domenica 31 Maggio 2026

Medolago, due giovani feriti lungo l’Adda: «Colpiti da sassi lanciati da altri ragazzi»

IL CASO. Una ragazza di 17 anni e un ragazzo di 24 hanno chiesto aiuto ai carabinieri nel pomeriggio di domenica 31 maggio. I due, feriti lievemente, hanno raccontato di essere stati aggrediti sulla spiaggia di via Adda. Sul posto anche ambulanze e automedica.

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Redazione Web
Redazione Web
Pietro Giudici
Pietro Giudici Redattore
Medolago, due giovani feriti lungo l’Adda: «Colpiti da sassi lanciati da altri ragazzi»
I soccorsi a Medolago

Medolago

Due giovani, una ragazza italiana di 17 anni e un ragazzo marocchino di 24 anni, hanno chiesto l’intervento dei carabinieri a Medolago. Sarebbero stati aggrediti nel pomeriggio di domenica 31 maggio mentre si trovavano lungo il fiume Adda.

Ancora non è chiaro cosa sia successo, i due sono feriti in maniera lieve e sul posto sono arrivate anche due ambulanze e un’auto medica. I carabinieri stanno indagando su quanto hanno raccontato i due giovani: secondo il loro racconto sarebbero stato colpiti da alcuni sassi lanciati da altri ragazzi, sulla spiaggia di Medolago, in via Adda.
L’aggressione sarebbe successa proprio lungo il fiume dove i due si trovavano in questa giornata calda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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