Medolago, due giovani feriti lungo l’Adda: «Colpiti da sassi lanciati da altri ragazzi»

Ancora non è chiaro cosa sia successo, i due sono feriti in maniera lieve e sul posto sono arrivate anche due ambulanze e un’auto medica. I carabinieri stanno indagando su quanto hanno raccontato i due giovani: secondo il loro racconto sarebbero stato colpiti da alcuni sassi lanciati da altri ragazzi, sulla spiaggia di Medolago, in via Adda.

L’aggressione sarebbe successa proprio lungo il fiume dove i due si trovavano in questa giornata calda.