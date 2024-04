Mountain bike legata all’albero, ladro lo taglia per rubarla

«Stavo lavorando nel giardino che guarda sulla via Beltrami – racconta un abitante – dove una persona aveva legato a una pianta la sua mountain bike, e mi sono spostato nel garage a prendere un attrezzo; al mio ritorno la bici non c’era più mentre l’albero era sul marciapiede». Il ladro sicuramente aveva già individuato la mountain bike e si era quindi premunito di un attrezzo per segare l’albero .

Ha atteso il momento propizio e quindi ha agito indisturbato. «Era un’ottima mountain bike», ha informato un altro abitante della zona, che ne possiede una simile, valore circa 600 euro. Sul palo accanto all’albero c’è una telecamera di videosorveglianza che ora si esaminerà: non c’è stato solo il furto della bici ma anche un danno alla comunità con il taglio dell’albero. Qualche giorno fa, sempre in via Beltrami, sono stati rubati un decespugliatore e un soffiatore da un’Ape. Il proprietario era arrivato a casa a mezzogiorno, parcheggiando il mezzo sulla via, e nei pochi minuti che era entrato in casa è stato derubato. Ha sporto denuncia alla polizia locale.