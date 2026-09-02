Ponte San Michele, quaranta proposte per il nuovo progetto

La scadenza era lunedì 31 agosto a mezzogiorno: sono ben 40 le «proposte ideative» arrivate a Rfi per il nuovo ponte San Michele, tra Calusco e Paderno d’Adda. Il termine, inizialmente fissato al 20 luglio, era stato rinviato al 31 agosto proprio alla luce delle numerose richieste di chiarimenti e interessamenti arrivati da professionisti.