Schianto in Albania, tre morti: tra le vittime due neo-sposi, il marito viveva in Bergamasca

Una giovane di 26 anni, Sara Brugnatelli, di Erbusco, in provincia di Brescia, è morta in un incidente stradale che è costato la vita ad altre due persone, tra cui anche suo marito Kleo Vrioni, 25 anni, di origine albanese, muratore e residente a Ponte San Pietro. I due, da quando emerso dai media albanesi, avevano celebrato le nozze domenica scorsa. La terza vittima è un ragazzo di 15 anni.