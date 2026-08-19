Schianto in Albania, tre morti: tra le vittime due neo-sposi, il marito viveva in Bergamasca
LA TRAGEDIA. Tre vittime nell’incidente avvenuto a Manza, vicino a Tirana: morti Sara Brugnatelli, 26 anni, di Erbusco, il marito Kleo Vrioni, 25 anni e residente a Ponte San Pietro, e un ragazzo di 15 anni. La coppia, secondo i media locali albanesi, si sarebbe sposata domenica.Lettura meno di un minuto.
Manza
Una giovane di 26 anni, Sara Brugnatelli, di Erbusco, in provincia di Brescia, è morta in un incidente stradale che è costato la vita ad altre due persone, tra cui anche suo marito Kleo Vrioni, 25 anni, di origine albanese, muratore e residente a Ponte San Pietro. I due, da quando emerso dai media albanesi, avevano celebrato le nozze domenica scorsa. La terza vittima è un ragazzo di 15 anni.
L’incidente è avvenuto a Manza, circa 30 chilometri ad ovest di Tirana, poco dopo le due di notte tra martedì e mercoledì 19 agosto, al rientro da un locale notturno.
Secondo la polizia, l’auto guidata da Vrioni sarebbe finita fuori strada, per motivi ancora incerti. La giovane coppia e il 15enne sono morti sul colpo, mentre altri due passeggeri, tutti albanesi, sono rimasti feriti. Uno di loro, un sedicenne, è in gravi condizioni.
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