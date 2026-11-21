«Forse non ci si rende conto della portata che la chiusura del ponte fra Trezzo e Capriate avrà e non solo sui nostri due paesi. Non possiamo farci trovare impreparati».

I sindaci di Capriate San Gervasio, Cristiano Esposito, e di Trezzo sull’Adda, Diego Torri, spiegano così la decisione di inviare una lettera all’assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Terzi, alla Provincia e alla Città metropolitana di Milano per chiedere la convocazione di un tavolo di lavoro «finalizzato – si legge – alla programmazione delle azioni necessarie per gestire in modo organico gli effetti della futura interruzione dell’infrastruttura». Dall’estate è noto che il viadotto stradale Trezzo-Capriate (la cui costruzione risale al 1953) sarà chiuso per essere sottoposto a lavori di manutenzione straordinaria: sostituzione di alcuni giunti e di una porzione dell’impalcato, l’installazione di barriere.

Avvio dei lavori previsto per il 2027

Competente dell’infrastruttura è la Città metropolitana di Milano che sta provvedendo alla redazione del progetto esecutivo dell’intervento il cui avvio è previsto per il prossimo anno. Il mese di inizio non è ancora stato deciso, ma dovrebbe essere contestuale alla riapertura del ponte di Brivio ad agosto.

Un tempo, per Torri ed Esposito, non così lontano : «I mesi passano in fretta» dicono. Da qui la decisione di chiedere la convocazione di un tavolo di lavoro per discutere con gli enti sovracomunali di come gestire i mesi di chiusura del viadotto su cui passano tra i sette e gli otto milioni di veicoli l’anno.

Prima voce, mobilità e viabilità: serve, si legge sulla lettera, «l’individuazione di percorsi alternativi e la valutazione di misure straordinarie compresa l’eventuale gratuità o agevolazione dei pedaggi autostradali»: il riferimento è al tratto Trezzo-Capriate dell’ A4 il cui ponte autostradale sarebbe una valida alternativa a quello stradale. Ci sono poi le questioni del trasporto pubblico locale - la richiesta è «la riorganizzazione dei collegamenti tra le due province e l’adeguamento delle linee interessate dall’interruzione» - e della mobilità ciclopedonale con «il mantenimento della continuità dei collegamenti tra le due sponde dell’Adda». Città metropolitana si era già espressa sostenendo che difficilmente sarà possibile, durante lo svolgimento del cantiere, mantenere aperta la passerella pedonale del ponte parallela alla carreggiata.

«Meno disagi possibile»