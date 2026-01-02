Burger button
Cronaca / Isola e Valle San Martino
Venerdì 02 Gennaio 2026

Sorvegliante morto a Isso per malore. I funerali a Brembate Sopra

L’ADDIO . Il 2 gennaio l’ultimo saluto a Stefano Vecchi, la guardia giurata originaria di Bonate Sopra morta il 30 dicembre, mentre era al lavoro.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Stefano Vecchi
Stefano Vecchi

Saranno celebrati venerdì 2 gennaio i funerali di Stefano Vecchi , la guardia giurata originaria di Bonate Sopra morta in seguito a un malore nella serata di martedì 30 dicembre, mentre era al lavoro all’interno dello stabilimento di Flamma Group a Isso. Vecchi, che aveva 56 anni, durante il consueto turno di lavoro come sorvegliante notturno nello stabilimento chimico-farmaceutico, aveva improvvisamente accusato un malore, accasciandosi a terra. Sul posto si erano precipitate un’ambulanza della Croce Rossa di Treviglio e un’automedica, ma nonostante i tentativi di rianimazione da parte degli operatori sanitari, è morto pochi minuti dopo.

Originario di Presezzo, si era di recente trasferito a Cortenuova. Lascia nel dolore le figlie Beatrice e Sara e la compagna Paola. La camera ardente è stata composta nella casa del commiato dell’Isola a Brembate di Sopra, in via Indipendenza 18. Venerdì 2 gennaio, alle 15, i funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Brembate di Sopra. Seguirà il trasporto al Tempio crematorio di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brembate di Sopra
Bergamo
Bonate Sopra
Cortenuova
Isso
Presezzo
Salute
Malattia
Lavoro
Datore lavoro
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Politica
Enti locali
Stefano Vecchi
Flamma Group
Croce Rossa di Treviglio