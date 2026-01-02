Cronaca / Isola e Valle San Martino
Venerdì 02 Gennaio 2026
Sorvegliante morto a Isso per malore. I funerali a Brembate Sopra
L’ADDIO . Il 2 gennaio l’ultimo saluto a Stefano Vecchi, la guardia giurata originaria di Bonate Sopra morta il 30 dicembre, mentre era al lavoro.
Saranno celebrati venerdì 2 gennaio i funerali di Stefano Vecchi , la guardia giurata originaria di Bonate Sopra morta in seguito a un malore nella serata di martedì 30 dicembre, mentre era al lavoro all’interno dello stabilimento di Flamma Group a Isso. Vecchi, che aveva 56 anni, durante il consueto turno di lavoro come sorvegliante notturno nello stabilimento chimico-farmaceutico, aveva improvvisamente accusato un malore, accasciandosi a terra. Sul posto si erano precipitate un’ambulanza della Croce Rossa di Treviglio e un’automedica, ma nonostante i tentativi di rianimazione da parte degli operatori sanitari, è morto pochi minuti dopo.
Originario di Presezzo, si era di recente trasferito a Cortenuova. Lascia nel dolore le figlie Beatrice e Sara e la compagna Paola. La camera ardente è stata composta nella casa del commiato dell’Isola a Brembate di Sopra, in via Indipendenza 18. Venerdì 2 gennaio, alle 15, i funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Brembate di Sopra. Seguirà il trasporto al Tempio crematorio di Bergamo.
