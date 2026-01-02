Sorvegliante morto a Isso per malore. I funerali a Brembate Sopra

Saranno celebrati venerdì 2 gennaio i funerali di Stefano Vecchi , la guardia giurata originaria di Bonate Sopra morta in seguito a un malore nella serata di martedì 30 dicembre, mentre era al lavoro all’interno dello stabilimento di Flamma Group a Isso. Vecchi, che aveva 56 anni, durante il consueto turno di lavoro come sorvegliante notturno nello stabilimento chimico-farmaceutico, aveva improvvisamente accusato un malore, accasciandosi a terra. Sul posto si erano precipitate un’ambulanza della Croce Rossa di Treviglio e un’automedica, ma nonostante i tentativi di rianimazione da parte degli operatori sanitari, è morto pochi minuti dopo.