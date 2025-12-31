Malore fatale mentre lavora. A Isso morto un 56enne

Tragedia nella serata del 30 dicembre nella zona industriale di Isso: un uomo di 56 anni è morto all’interno di un impianto lavorativo situato in via Cascina Secchi 217 in seguito a un malore che è risultato fatale. Inutili i tentativi di soccorso, benché rapidi. Per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Colto da malore

Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo, durante il consueto turno di lavoro all’interno della Flamma Group (stabilimento chimico-farmaceutico presente con due sedi in Bergamasca, l’altra è a Chignolo), ha improvvisamente accusato un malore. In poco tempo le sue condizioni si sono aggravate e si è accasciato a terra. A quel punto, un collega si è accorto che l’uomo si era sentito male e ha quindi immediatamente allertato i soccorsi.

L’allarme al 112

La chiamata al Numero unico per le emergenze 112 è scattata pochi minuti dopo le 21. Sul posto, per tentare di salvare il 56enne, si sono precipitate un’ambulanza della Croce Rossa di Treviglio e un’automedica in codice rosso (il più grave). Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, le sue condizioni sono risultate tuttavia troppo gravi ed è morto pochi minuti dopo.

La produzione era ferma