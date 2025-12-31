Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Mercoledì 31 Dicembre 2025

Malore fatale mentre lavora. A Isso morto un 56enne

LA TRAGEDIA. L’allarme verso le 21 in un’azienda in via Cascina Secchi. Inutili i soccorsi allertati dal collega.

Diego Defendini
Diego Defendini
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

I soccorsi e i carabinieri arrivati all’impianto lavorativo
I soccorsi e i carabinieri arrivati all’impianto lavorativo
(Foto di Cesni)

Isso

Tragedia nella serata del 30 dicembre nella zona industriale di Isso: un uomo di 56 anni è morto all’interno di un impianto lavorativo situato in via Cascina Secchi 217 in seguito a un malore che è risultato fatale. Inutili i tentativi di soccorso, benché rapidi. Per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Colto da malore

Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo, durante il consueto turno di lavoro all’interno della Flamma Group (stabilimento chimico-farmaceutico presente con due sedi in Bergamasca, l’altra è a Chignolo), ha improvvisamente accusato un malore. In poco tempo le sue condizioni si sono aggravate e si è accasciato a terra. A quel punto, un collega si è accorto che l’uomo si era sentito male e ha quindi immediatamente allertato i soccorsi.

L’allarme al 112

La chiamata al Numero unico per le emergenze 112 è scattata pochi minuti dopo le 21. Sul posto, per tentare di salvare il 56enne, si sono precipitate un’ambulanza della Croce Rossa di Treviglio e un’automedica in codice rosso (il più grave). Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, le sue condizioni sono risultate tuttavia troppo gravi ed è morto pochi minuti dopo.

La produzione era ferma

Per i rilievi e gli accertamenti del caso – e anche per valutare se si trattasse di un incidente sul lavoro – sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Treviglio. Secondo quanto è stato potuto accertare, la vittima, ex guardia giurata, era originaria di Bonate Sopra. Il 30 dicembre, quando nello stabilimento di via Cascina Secchi la produzione era ferma, si trovava lì come sorvegliante per l’azienda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Isso
Treviglio
Salute
Malattia
Lavoro
Rapporto Lavoro
Disastri, Incidenti
Incidente industriale
Economia, affari e finanza
Industria Trasformazione
Flamma Group
croce rossa