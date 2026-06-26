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Cronaca / Isola e Valle San Martino Venerdì 26 Giugno 2026

Temporale nella notte, allagamento e caduto un albero a Bonate Sopra-Foto

MALTEMPO. La forte precipitazione che è transitata nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 giugno ha causato qual che danno in provincia.

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Temporale nella notte, allagamento e caduto un albero a Bonate Sopra-Foto

Bonate Sopra

Intervento della protezione civile a Bonate Sopra nella notte, allertata dopo il forte temporale che si è abbattuto sulla nostra provincia tra giovedì 15 e venerdì 26 giugno.

I volontari sono intervenuti per alcuni allagamenti dovuti all’esondazione del torrente Dordo e la caduta di un albero sulla carreggiata.

Temporale nella notte, allagamento e caduto un albero a Bonate Sopra-Foto
Gli interventi nella notte della protezione civile a Bonate Sopra
Temporale nella notte, allagamento e caduto un albero a Bonate Sopra-Foto
Gli interventi nella notte della protezione civile a Bonate Sopra

Le previsioni per i prossimi giorni

Nei prossimi giorni sulla nostra provincia è prevista un’intensificazione del caldo con punte di 37 gradi nel fine settimana. Solo da mercoledì 1° luglio è prevista una graduale discesa delle temperature, accompagnata da qualche ulteriore temporale, a livello locale anche di forte intensità previsto per lunedì 29 giugno e proprio per mercoledì 1° luglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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