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Cronaca / Isola e Valle San Martino Mercoledì 04 Novembre 2026

Traffico in tilt sull’Asse per il prolungarsi dei lavori in galleria a Bonate -Foto

IL CANTIERE. I lavori per la messa in sicurezza di un tombino che era saltato martedì mattina sono terminati, ma si deve aspettare che si consolidi il cemento. Una corsia rimane chiusa almeno fino a giovedì mattina.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Traffico in tilt sull’Asse per il prolungarsi dei lavori in galleria a Bonate -Foto
Le code infinite sull’Asse interurbano per il prolungarsi dei lavori nella galleria San Roberto a Bonate Sopra. Qui alle 119 di mercoledì 4 novembre
(Foto di Colleoni)

Bonate

Rimane chiusa almeno fino a giovedì mattina una corsia della galleria San Roberto a Bonate Sopra sull’Asse Interurbano. I lavori iniziati martedì mattina per un tombino danneggiato si sono prolungati oltre le aspettative.

L’intervento è terminato, ma le opere effettuate si devono consolidare prima di poter essere sicure per la circolazione, resta quindi ridotta la viabilità sotto la galleria da Curno in direzione Bonate.

Per questo motivo nella serata di mercoledì 4 novembre si sono create code di diversi chilometri, con le auto incolonnate sono a Campagnola.

Traffico in tilt sull’Asse per il prolungarsi dei lavori in galleria a Bonate -Foto
Le code infinite sull’Asse interurbano per il prolungarsi dei lavori nella galleria San Roberto a Bonate Sopra. Qui alle 119 di mercoledì 4 novembre
(Foto di Colleoni)
Traffico in tilt sull’Asse per il prolungarsi dei lavori in galleria a Bonate -Foto
I lavori che riducono di una corsia la viabilità nella galleria San Roberto in direzione da Curno verso Bonate
(Foto di Colleoni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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